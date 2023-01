Xiaomi 11T: Avec 42% de réduction, c'est son meilleur prix durant les soldes !

Le Xiaomi 11T est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en fin d'année 2021. Il bénéficie de fortes réductions dernièrement depuis la sortie du Xiaomi 12T et en particulier depuis l'annonce de la sortie du Xiaomi 13. Il reste néanmoins un excellent un smartphone doté de très bonnes capacités. Son grand écran AMOLED 120Hz, son triple module photo et sa recharge hyper rapide en feront un parfait allié pour 2023... et pour votre portefeuille ! En effet, avec 42% de réduction son prix passe de 545€ à seulement 314,67€ sur Amazon !

Le design de ce 11T

Le 11T est disponible en trois couleurs différentes (blanc lunaire, bleu céleste et gris comète). Il a un poids de 203 g et a pour dimensions 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. En ce qui concerne la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Le portable inclut des emplacements pour les cartes nano SIM. Le 11T est un smartphone doté d'un écran Amoled de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,67 pouces et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Performances et autonomie : que nous promet ce nouveau Xiaomi ?

Le mobile embarque une puce MediaTek Dimensity 1200. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Ce SoC propose également une puce graphique Mali G77 MC9. Sur le plan de la RAM, ce dernier offre un espace de 8 Go. Au niveau du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil utilise Android 11. Pour recharger votre portable en un rien de temps, ce smartphone est équipé de la charge rapide (67 W). Côté endurance, la batterie de ce smartphone est équipée de 5 000 mAh de capacité.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le 11T embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.75. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 16 Mpx. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique. Réalisez vos clips vidéo en 4K.