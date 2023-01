Soldes : un nouveau forfait 5G sans engagement avec 150Go à prix exceptionnel et pas seulement la première année

Un nouveau forfait 5G pas cher avec 150Go sur le réseau Bouygues Telecom débarque chez NRJ Mobile

L'opérateur NRJ Mobile met en avant à l'occasion des Soldes une nouvelle offre promotionnelle à ne pas manquer. Il s'agit d'un forfait 5G pas cher et sans engagement de durée à prix choc et pas seulement la première année. Cet abonnement de téléphone incluant 150Go de 5G est proposé au super prix de 13.99€ par mois. Le tout sans mauvaises surprises au bout de quelques mois, puisque le prix reste fixe. En optant pour ce nouveau forfait de téléphone, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 150Go en France métropolitaine avec la 4G/5G et jusqu'à 21Go en 4G pour rester connecté en voyage à travers l'Europe et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'échanger vos SMS et MMS sans compter grâce à l'illimité. Ce forfait mobile 5G est sans engagement, vous avez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Les autres promos forfaits mobile NRJ Mobile

L'opérateur propose également deux autres offres spéciales valables sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Si vous souhaitez bénéficier d'un forfait pas cher avec une enveloppe data en 4G, vous avez le choix parmi :

9,99€/mois : 50Go depuis la Métropole + 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

depuis la Métropole + 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM 12.99€/mois : 100Go depuis la Métropole + 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec ces deux offres, vous bénéficierez aussi de l'illimité pour communiquer à votre guise en France et depuis l'EU et DOM.