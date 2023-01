Samsung Galaxy S21 Ultra : 61% de réduction, c'est LA bonne affaire avant la sortie du Galaxy S23 Ultra !

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est un smartphone haut de gamme sorti début 2021 par le géant coréen. Créé avec la meilleure technologie de Samsung en 2021, ce smartphone ultra premium possède une fiche technique alléchante : un écran Super AMOLED 120Hz, 12Go de RAM, 5G, très grande autonomie et une puissance démesurée. Son design élégant, ses très bonnes capacités photos et son stylet S Pen en feront également un très bon allié pour 2023. Sorti au prix de 1259€ ce smartphone est disponible aujourd'hui à 475,23€ ! Une réduction folle de 61%, et un code promo sur un smartphone aussi puissant, c'est vraiment l'affaire du moment !

Un portable avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy S21 Ultra 5G est proposé à l'achat en deux couleurs différentes : Noir et Argent. Il pèse 227 g et a pour dimensions 75.6 x165. 1x8. 9 mm. Au niveau de la connectique, il comprend un port USB Type-C 3.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. Le Galaxy S21 Ultra 5G est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 3200 X 1440 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une diagonale de 6,8 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Quelles photos pour ce Samsung ?

Le Galaxy S21 Ultra 5G embarque cinq objectifs pour les passionnés de photographie, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 108 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/4.9. Concernant le troisième objectif arrière, il intègre une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/4.9. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par une résolution de 10 Mpx et par une ouverture relative de f/4.9. Le seul objectif frontal propose quant à lui 40 Mpx de résolution. Par le biais de ce portable, éditez et réalisez vos clips vidéo en 8K. Cet appareil embarque également un stabilisateur optique.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Galaxy S21 Ultra 5G

Du point de vue des performances, le mobile embarque la puce Exynos 2100, épaulée par une RAM de 12 Go. Cette puce intègre par ailleurs un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. L'appareil est équipé d'une puce graphique Mali G78. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6E. L'appareil fonctionne sous la version Android 11. Côté autonomie, il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour charger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge sans fil et de la charge rapide 25 W.