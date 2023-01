Samsung Galaxy Z Flip 3: 40% de réduction, la deuxième démarque des soldes est bien là !

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 profite de 40% de réduction et d'un code promo chez ce marchand. Le prix de ce smartphone pliable haut de gamme chute complètement, c'est le moment idéal pour vous l'offir !

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un smartphone haut de gamme et pliable sorti en 2021 par le géant coréen Samsung. Bien que sorti en 2021, ce smartphone reste un des meilleurs de sa catégorie. C'est un smartphone pliable mais résistant à l'eau avec un très bonne résistance et une bonne durée de vie. Ses performances photos, son superbe grand écran AMOLED et ses grosses performances en feront un parfait allié pour cette nouvelle année. Sorti au prix de 1059€, il est aujourd'hui disponible à 613€ grâce à 40% de réduction et le code promo : RAKUTEN20. Une excellente affaire pour vous convertir aux smartphones pliables !

Le look de ce nouveau Samsung

Le Galaxy Z Flip 3 se décline en quatre couleurs différentes, le noir, le violet, le vert et le jaune. Il pèse 183 g et mesure 166 x 72.2 x 6.9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IPX8, une protection contre l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. L'appareil accepte uniquement les cartes nano SIM. Le Galaxy Z Flip 3, smartphone de Samsung, propose un écran Amoled avec 2640 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,7 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs doté d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Galaxy Z Flip 3

Sous le capot, le mobile opte pour une puce Snapdragon 888. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Elle possède également une puce graphique Adreno 660. La RAM de cette dernière est de 8 Go. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi 6E. Le portable utilise la version Android 11. Pour charger votre mobile en un rien de temps, profitez de la charge sans fil et de la charge rapide. Sa batterie est équipée d'une capacité de 3 300 mAh.

Que nous offre le dernier Samsung côté appareil photo ?

Le Galaxy Z Flip 3 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le dernier objectif arrière a pour sa part 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 10 Mpx. Le Galaxy Z Flip 3 vous permettra aussi de lire ou enregistrer des clips vidéo en 8K@30 fps.