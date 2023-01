Google Pixel 7 Pro : Le meilleur photophone de 2022 est en promotion exceptionnelle durant les soldes !

Le Google Pixel 7 Pro est en promotion exceptionnelle durant cette vente flash sur Amazon. Profitez de plus de 100€ de réduction sur ce smartphone haut de gamme ultra performant et taillé pour la photographie.

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Google en 2022. C'est le smartphone le plus puissant et performant sorti par le géant américain et c'est un véritable succès. Élu meilleur photophone de 2022 à sa sortie, ce smartphone possède de nombreux avantages. Un design unique, un écran OLED de très bonne facture, la puce Google Tensor 2 avec accompagnée de 12Go de RAM et un très bonne autonomie. Sa puce fait partie des meilleures du marché également. C'est réellement un smartphone haut de gamme ultra performant qui permet à Google de s'imposer en tant qu'acteur important sur le marché du smartphone. Récemment son prix le plus bas était de 878,17€, Amazon casse son prix durant les soldes en le proposant à 769,28€ soit 12% de réduction. Cette opération est une vente flash donc n'attendez pas la rupture de stock !

Apparence de ce Pixel 7 Pro

Trois couleurs différentes sont proposées pour le Pixel 7 Pro, le noir, le blanc et le vert. Il a un poids de 212 g et a pour dimensions 162.9 x 76.6 x 8.9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Concernant la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 3.2. Cet appareil est compatible avec une carte nano SIM + eSIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du Pixel 7 Pro, smartphone de Google, est doté d'une dalle OLED avec 3120 X 1440 px de définition, une diagonale de 6,7 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Photos et vidéos

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : le Pixel 7 Pro propose quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il est doté d'une résolution de 48 Mpx et d'une ouverture relative de f/3.5. Quant à lui, le seul objectif frontal avec flash possède 10 Mpx de résolution. Grâce à cet appareil, vous pourrez enregistrer ou éditer des clips vidéo en 4K@60 IPS. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité.

Performances et autonomie

La puce Tensor G2 est appuyée par une RAM de 12 Go. Le mobile propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. Ce SoC est aussi équipé d'une puce graphique ARM Mali G710. Du point de vue de la connectivité et du réseau, le portable possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. Android 13 est installé sur l'appareil. La batterie est compatible avec la charge sans fil et la charge rapide 30 W. Sur le plan de l'endurance, la batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 5 000 mAh.