Xiaomi 12T Pro: 20 % de réduction et un code promo pour ce smartphone haut de gamme grâce au nouvel an chinois !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone ultra haut de gamme de Xiaomi sorti en 2022. Il est le premier smartphone à posséder un capteur photo de 200 Mégapixels, une belle prouesse qui montre les ambitions du constructeur chinois. Ce n'est pas le seul atout dans sa manche ! Il profite d'une puce ultra puissante, de l'Hypercharge 120W pour faire le plein de batterie en 19 minutes. Un smartphone doté des meilleures technologies de 2022 et d'un capteur photo inédit profite de 20% de réduction, c'est une promotion à saisir ! En effet, le Xiaomi 12T Pro était à 799€ dernièrement, mais à l'occasion du nouvel an chinois Rakuten passe son prix à seulement 622€ ! Une promotion de 20% accompagnée du code promo: CNY2023 vous permet d'économiser plus de 150€ sur ce smartphone ultra récent et haut de gamme.

Le design du dernier Xiaomi

Le 12T Pro se décline en trois coloris différents, le Noir, le Gris et le Bleu. Il pèse 205 g et mesure 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. Du côté de la connectique, il inclut un port USB Type-C 2.0. Ce portable n'accepte que les cartes nano SIM. Le 12T Pro est un smartphone équipé d'un écran AMOLED Dot Display d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,67 pouces de diagonale et d'une définition de 2712 X 1220 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Photos : que nous promet ce 12T Pro ?

Quatre modules photos sont présents sur le 12T Pro, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose 200 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.69. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant possède 20 Mpx de résolution. Grâce à ce mobile, vous pourrez filmer des vidéos en 8K@24 fps. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.

Endurance et performances

Sous le capot, ce portable est doté de la puce Snapdragon 8 + Gen 1. Elle est aussi équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. L'appareil intègre une puce graphique Adreno 730. La RAM de ce dernier est de 8 Go. Concernant la connectivité et le réseau, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil utilise Android 12. Pour charger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide (120 W). Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.