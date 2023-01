Samsung Galaxy S21 5G: Son prix est en chute libre avant l'annonce du Galaxy S23, 60% de réduction !

Le prix du Samsung Galaxy S21 5G n'en fini plus de chuter ! C'est clairement LA bonne affaire du moment, ce smartphone haut de gamme perd 60% de son prix avant la sortie du Samsung Galaxy S23. Profitez de 30€ offerts en plus avec cette promo !

Le Samsung Galaxy S21 5G est un smartphone haut de gamme sorti par Samsung en 2021 durant la conférence Unpacked. Ce smartphone possède le meilleur de la technologie Samsung à sa sortie. Son écran AMOLED 120Hz, ses performances haut de gamme et ses excellents capteurs photos ont fait pâlir Apple et les autres constructeurs. 2 ans après, il reste un excellent smartphone qui possède tout ce dont vous avez besoin. De plus, vu son prix actuel, vous ne trouverez pas de smartphone récent aussi performant ! Sorti à 859€, son prix ne cesse de chuter. Il est actuellement à 359,99€ chez Rakuten ! De plus, avec le code promo: RAKUTEN30, son prix passe à seulement 329,99€, une véritable aubaine pour un smartphone aussi performant !

Look : que nous offre ce nouveau Samsung ?

Le Galaxy S21 5G est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes (gris, blanc, violet et rose). Il a un poids de 169 g et mesure 151.7 x71. 2x7. 9 mm. Un port USB Type-C 3.0 est disponible sur l'appareil. Le mobile est double SIM (nano SIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy S21 5G est équipé d'une dalle Super Amoled avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,24 pouces et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Photos et vidéos

Quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S21 5G pour les photographes amateurs, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.0. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le dernier objectif arrière possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le seul objectif avant intègre, lui, une résolution de 10 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Grâce à ce portable, réalisez des clips vidéo en 8K.

Autonomie et performances

La puce Exynos 2100 est épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. Ce SoC possède également une puce graphique Mali G78. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 5G, 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6E. Le portable utilise Android 11. Sa batterie de 4 000 mAh de capacité se recharge avec la charge sans fil ou une charge rapide de 25 W.