Le OnePlus 11R 5G est attendu le 7 février et serait présenté en même temps que le OnePlus 11 5G

Ce n’est plus un secret pour personne, le prochain smartphone flagship de la marque OnePlus sera officiellement présenté le 7 février prochain. Il se murmure qu’un autre mobile serait également officialisé. Il s’agirait du OnePlus 11R 5G plus abordable.

Il y a plusieurs semaines maintenant, la marque OnePlus annonçait que la prochaine présentation officielle de smartphones aurait lieu le 7 février pour dévoiler le OnePlus 11 5G qui a déjà été officialisé lors d’un événement en Chine. Nous pourrons enfin connaître les détails non pas des caractéristiques techniques de l’appareil qui sont déjà connues, mais les conditions et dates de commercialisation du mobile pour les marchés européens. Or, le géant Amazon a semble-t-il laisser fuiter une information importante concernant OnePlus. En effet, pendant quelques minutes, le site a publié une image mettant en scène le OnePlus 11R 5G et mentionnant la date du 7 février 2023. Le message ne laisse aucun détail sur le OnePlus 11R 5G, mais semble confirmer certaines rumeurs qui faisaient état de la présentation d’un autre mobile, en plus du OnePlus 11 5G attendu pour cette date. Quelque temps après, c’est OnePlus India qui confirme la chose par la publication d’un message sur Twitter.

Quelle configuration pour le OnePlus 11R 5G et les autres produits attendus ?

Le smartphone OnePlus 11R 5G n’est peut-être pas destiné à tous les marchés. Il vient succéder au OnePlus 10R de l’année dernière qui n’était pas proposé en France, par exemple. L’idée pour ce modèle est de proposer une configuration intéressante et performante pour un prix raisonnable. Il se dit que le OnePlus 11R 5G pourrait disposer d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, d’une batterie de 5000 mAh et qu’il pourrait supporter une charge filaire jusqu’à 100 watts.

En plus du OnePlus 11 5G, la marque présentera ses nouveaux écouteurs OnePlus Buds Pro 2 ainsi qu’un clavier mécanique à destination des joueurs exigeants et une télévision (qui ne sera pas disponible en France).