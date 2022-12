OnePlus 11 : la date de lancement officiel désormais connue

Rendez-vous en février !

Très attendu par les fans de la marque chinoise, le OnePlus 11 fait l’objet de nombreuses rumeurs et hypothèses depuis plusieurs semaines. Parmi les questions majeures qui divisaient encore les observateurs jusque-là, celle de la date de lancement de l’appareil a désormais sa réponse. Alors que certains planchaient pour un lancement dès les premiers jours de 2023, à l’image du OnePlus 10 Pro, il faudra finalement attendre le début du mois de février pour découvrir le OnePlus 11 sous toutes ses coutures. C’est en effet le mardi 7 février 2023 que le fabricant chinois a retenu pour la présentation officielle de son nouveau porte-étendard.

Pas de OnePlus 11 Pro pour le moment

En plus de la date exacte du lancement officiel du OnePlus 11, le fabricant chinois a précisé qu’il ne dévoilerait qu’un seul modèle pour cette nouvelle série. En toute vraisemblance, il ne devrait donc pas y avoir de OnePlus 11 Pro ; pas pour le moment, en tout cas.

A quoi ressemblera le OnePlus 11 ?

Comme c’est toujours le cas à l’approche de la mise sur le marché d’un nouveau modèle phare, les rumeurs et fuites se sont multipliés au cours des derniers mois. Dès octobre dernier, le célèbre leaker OnLeaks a ainsi dévoilé des visuels du futur smartphone.



Si l’on s’y fie, le OnePlus 11 devrait rompre avec le OnePlus 10T et renouer avec certains des codes essentiels de la marque, comme l’Alert Slider, le petit bouton qui permet de changer de sonnerie ou de profil avec une pression.

Autre modification majeure : le retour d’Hasselblad au développement des optiques, comme en témoigne l’inscription de la marque sur la coque arrière du smartphone.



Pour le reste de la fiche technique, les infos disponibles laissent croire que le OnePlus 11 sera équipé de la nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 2, la toute dernière puce haut de gamme provenant de chez Qualcomm. Ce processeur surpuissant compatible 5G sera normalement couplé à 16 Go de RAM avec 256 Go de mémoire interne.



Pour l’affichage, le OnePlus 11 devrait s’équiper d’un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces. Côté photo, un triple module arrière de 50+48+32 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels sont attendus.

Enfin, pour ce qui est de la batterie, un bloc de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide à 100 W devrait permettre de profiter d’une solide autonomie.

Le OnePlus 11 en France, c’est pour quand ?

La présentation officielle du 7 février prochain ouvrira sans doute les portes pour une commercialisation du OnePlus 11 en Chine dès les semaines à suivre. Par contre, il faudra sûrement attendre quelques mois de plus avant de le voir débarquer en France.