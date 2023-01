Smartphones POCO pas chers : Aliexpress brade les prix de ces smartphones bons marché et performants !

Aliexpress casse les prix des smartphones POCO ! Le marchand chinois spécialiste de la vente de cette marque brade les prix de ces smartphones performants et souvent bons marchés, c'est une occasion idéale pour profiter des prix les plus bas sur cette marque !

Vous avez jusqu'au 30 Janvier pour profiter de superbe réduction sur les smartphones POCO chez Aliexpress. Découvrez les meilleures offres sur le POCO F4, le puissant F4 GT, le tout récent M5s et l'excellent rapport qualité-prix : le POCO X4 Pro.

Le POCO F4, 30% de réduction sur ce smartphone ultra polyvalent

Le POCO F4 est un smartphone milieu de gamme récent. Son prix passe de 485,70€ à seulement 335,99€ grâce à 30% de réduction et le code promo: FRLOVE24 ainsi que le code vendeur. Il devient un excellent rapport qualité-prix avec un très belle fiche technique :

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 820

6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Batterie de 4500 mAh avec support de la charge rapide 33W

Nous l'avions testé et apprécié à son prix de 485,70€, avec cette promotion vous permettant d'économiser 150€, c'est l'occasion parfaite pour vous faire plaisir !

Plus puissant, le POCO F4 GT est aussi à un prix impressionnant !

Le POCO F4 GT est le smartphone le plus puissant et haut de gamme de cette liste. Ce smartphone taillé pour le gaming est ultra polyvalent et sera un allié parfait pour 2023. Son prix passe de 699,99€ à seulement 455,99€ avec le code promo : FRLOVE24, presque 250€ de réduction sur ce smartphone haut de gamme, c'est une affaire! Surtout avec une telle fiche technique :

Ecran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 1200

8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne

Batterie de 4500 mAh avec support de la charge rapide 66W

Le POCO X4 Pro, l'accès à la 5G pas cher et un smartphone taillé pour vous satisfaire

Le POCO X4 Pro possède toutes les qualités d'un bon smartphone. Cet excellent rapport qualité-prix est capable de tout faire convenablement pour un prix convenable lui aussi. Dernièrement au prix de 414,27€, Aliexpress casse son prix et le fait passer à 250,67€ avec le code FRLOVE24 et celui du vendeur. Un smartphone si peu cher avec une telle fiche technique, ça ne se refuse pas !

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 732G

6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Batterie de 4520 mAh avec support de la charge rapide 33W

Le POCO M5s, le plus récent et le plus bon marché mais avec de belles capacités

Le POCO M5s est le smartphone le plus récent de cette liste. Sorti en fin d'année 2022, ce smartphone d'entrée de gamme est déjà en réduction chez Aliexpress. Il passe de 265,70€ à seulement 177,70€ grâce au code promo FRLOVE10 et du code vendeur. Un excellente affaire pour un des meilleurs smartphone d'entrée de gamme du marché doté d'une belle fiche technique et d'un écran AMOLED ce qui est rare pour ce prix :

Ecran AMOLED de 6,53 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels

Processeur MediaTek Helio G85

4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne

Batterie de 5000 mAh avec support de la charge rapide 18W

Ces smartphones sont tous livrés en 3 jours et garantis 2 ans ! La promotion se termine le 30 Janvier alors profitez-en !