Les écrans des Samsung Galaxy S23 protégés par la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2

Les nouveaux smartphones de la marque Samsung, série Galaxy S23 seront officiellement présentés le 1er février prochain lors d’un événement Unpacked. Nous savons déjà presque tout sur les trois modèles Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra grâce à de très nombreuses fuites et nous apprenons que le Sud-Coréen a choisi la technologie de protection d’écran la plus avancée à ce jour pour cette nouvelle gamme.