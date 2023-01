Xiaomi 12: Ce smartphone haut de gamme est au prix le plus bas avant la sortie du Xiaomi 13

Le Xiaomi 12 est un des derniers smartphones de Xiaomi et est considéré comme l'un des meilleurs appareils de sa catégorie en termes de rapport qualité-prix. Avec ses caractéristiques haut de gamme et son design élégant, le Xiaomi 12 est un choix populaire pour ceux qui cherchent à obtenir un smartphone de qualité supérieure sans dépenser une fortune. Xiaomi sort son remplaçant fin février, c'est donc un moment parfait pour trouver le Xiaomi 12 en promotion.

Pour ceux qui cherchent à faire une bonne affaire, le Xiaomi 12 est actuellement en promotion avec une réduction de 32%. Rakuten baisse le prix de ce smartphone en le faisant passer de 709€ à seulement 480,57€ !

Les caractéristiques principales du Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Cela garantit des couleurs vives et des images nettes avec une luminosité optimale. Le Xiaomi 12 est également équipé d'un processeur Snapdragon 888, qui offre des performances rapides et fluides pour une expérience utilisateur optimale. En outre, il est doté de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, ce qui permet de stocker facilement de nombreux fichiers et applications.

Un équipement photo haut de gamme et une autonomie convenable

Ce smartphone haut de gamme offre également une caméra arrière quad-objectif, avec une caméra principale de 108 mégapixels. Cela signifie que vous pouvez prendre des photos de haute qualité avec un niveau de détails incroyable. La caméra frontale de 20 mégapixels est également de haute qualité, offrant des photos parfaites pour les selfies et les appels vidéo. Enfin, le Xiaomi 12 est équipé d'une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide, ce qui vous permet de rester connecté tout au long de la journée sans vous soucier de la durée de vie de la batterie.

Xiaomi 12 en promotion exceptionnelle de 32% !

Ce rabais significatif vous permet d'obtenir ce smartphone haut de gamme pour un prix très abordable. C'est l'occasion idéale pour ceux qui cherchent à acheter un nouveau smartphone sans dépenser une fortune. Il est important de noter que cette promotion n'est disponible que pour un temps limité, alors ne tardez pas si vous êtes intéressé.