Un smartphone aux couleurs de la marque Coca-Cola fabriqué par realme ?

Il y a quelques jours, la photo d’un smartphone portant la couleur rouge et le logo de la célèbre marque de sodas Coca-Cola apparaissait sur la toile. Il semblerait qu’il s’agit d’un modèle qui serait fabriqué par realme et prochainement commercialisé.

Cette nouvelle peut paraître insolite, mais pourrait finalement donner lieu à la commercialisation d’un nouveau smartphone aux couleurs bien connues. En effet, il y a quelques jours de cela est apparue une photo d’un smartphone jamais vu encore, mais qui ressemble pourtant à certains modèles de la marque realme. Toutefois, vu que l’appareil illustré porte uniquement une couleur rouge et le logo de la marque Coca-Cola et aucun autre logo, il est difficile de savoir quel est le partenaire. Certaines personnes semblent reconnaître le realme 10 ou le realme 10 Pro.

realme fabriquerait un smartphone aux couleurs de Coca-Cola

Il existe un compte Twitter Colaphone officiel qui est ouvert depuis novembre 2022 et référencé avec le nom @Colaphoneglobal. Le sous-titre est assez évocateur puisque traduit, il signifie “Pour un téléphone Cola totalement nouveau, quel élément attendriez-vous ?”. Comme pour mieux brouiller les pistes, le compte est abonné à @SamsungMobile, @Nothing, @Apple, @Xiaomi, @Oppo, @OnePlus, @Huawei et @realme.

Depuis, vendredi 27 janvier, la société realme a, comme pour lever un bout de voile, publié un message évocateur sur son compte @realmeIndia : “quelque chose d’excitant bouillonne” avec la photo ce qui semble être une partie d’un smartphone dans un torrent de bulles sur un fond rougeâtre.

Dans le Tweet de @realmeIndia, un lien renvoie vers une page dédiée sur son site indien avec la même photo en arrière-plan et un message qui laisse peu de place au doute : “realme est sur le point de devenir vraiment rafraîchissant”. Un bouton permettant de s’enregistrer pour en savoir plus est également disponible. Une autre image figure sur le site dédié où on peut voir la mascotte de la marque realme semblant terminer la base d'une boisson pétillante. Il semble bien que cela soit la société realme qui travaille sur un modèle de téléphone portable pour la marque Coca-Cola. Il serait possible que cela soit une édition spéciale de son realme 10 ou du realme 10 Pro.