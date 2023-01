Xiaomi 12T: 3ème démarque chez ce marchand qui casse le prix de ce smartphone haut de gamme !

Le prix du Xiaomi 12T est en chute libre ! Est-ce à cause de la sortie prochaine du Xiaomi 13 ? Ou est-ce juste une troisième démarque incroyable ? En tout cas, le prix de ce smartphone Xiaomi haut de gamme baisse de 32% alors qu'il est sorti en Octobre 2022. Jamais un smartphone aussi récent n'a été bradé si vite. Pourtant, il s'agit d'un smartphone extrêmement puissant et taillé pour concurrencer l'iPhone 14 ou le Samsung Galaxy S22. Il possède une très bonne fiche technique :

Un écran AMOLED 120Hz de 6,67 pouces

de 6,67 pouces Un processeur Dimensity 8100-Ultra associée à 8Go de RAM

Un équipement photo excellent avec un grand-angle de 108 Mpx

Une énorme batterie de 5000 mAh chargeable en 19 minutes

Malgré cette très belle fiche technique, ce marchand a décidé de brader le prix de ce smartphone récent. 32% de réduction pour un smartphone qui vient de sortir et avec de telles capacités ça ne se refuse pas. Il est actuellement à 461,99€ au lieu de 699€ avec le code promo KIR8100. Ce produit est une version européenne, garantie 2 ans, vendue par un marchand français noté 4,7/5 sur plus de 5000 avis.

Ergonomie de ce nouveau Xiaomi

Le 12T est proposé à l'achat en trois couleurs différentes : noir, argent et bleu. Il a un poids de 202 g et mesure 163,10 x 75,9 x 8,6 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). Le smartphone 12T est doté d'un écran AMOLED de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,67 pouces et de 2712 X 1220 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce 12T

Sous le capot, nous retrouvons la puce Mediatek Dimensity 8100-Ultra. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. Cette dernière est aussi équipée d'une puce graphique Mali G610 MC6. Du côté de la RAM, elle offre un espace de 8 Go. En ce qui concerne le réseau et la connectivité, le portable intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil tourne avec Android 12. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, vous pouvez opter pour une charge rapide de 120 W. Côté endurance, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.

Photo et vidéo

Concernant l'appareil photo, quatre modules photos sont présents sur le 12T, trois à l'arrière et un à l'avant pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.7. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il propose une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise, lui, par 20 Mpx de résolution. Le 12T vous permettra par ailleurs d'enregistrer vos clips vidéo en 4K@30 IPS.