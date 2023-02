OnePlus V Fold et OnePlus V Flip, les deux noms des deux smartphones pliants de OnePlus à venir ?

La marque OnePlus doit officialiser l’arrivée sur notre marché du prochain smartphone OnePlus 11 5G, le 7 février prochain. Toutefois, il semble que deux autres smartphones puissent être annoncé non pas à cette date mais certainement plus tard. Il s’agirait des OnePlus V Fold et OnePlus V Flip qui reprendrait le principe d’une ouverture comme un livre pour le premier et d’un mobile à clapet pour le deuxième.

L’annonce de la disponibilité et du prix pour le marché français du OnePlus 11 5G approche à grand pas. Elle doit avoir lieu le 7 février prochain. En attendant, nous apprenons que la marque travaillerait sur d’autres projets plus ambitieux encore avec la sortie de deux nouveaux smartphones pliants. Le premier serait nommé OnePlus V Fold. Il utiliserait une charnière verticale de manière à proposer une ouverture comme d’un livre, sur le même principe que le Samsung Galaxy Z Fold4 et ses prédécesseurs. Le deuxième appareil se nommerait le OnePlus V Flip. Celui-ci utiliserait une charnière horizontale et proposerait le principe d’un clapet et donc d’une forme extrêmement compacte lorsqu’il est replié, comme les Samsung Galaxy Z Flip4, Huawei P50 Pocket, Oppo Find N2 Flip et Motorola Razr 2022.

OnePlus V Fold et OnePlus V Flip, des noms déposés

La marque OnePlus aurait déposé les noms de ces futurs appareils pour les protéger d’une utilisation par d’autres sociétés. Des tests, en interne dans plusieurs régions dont l’Europe, seraient en train de se dérouler concernant les deux mobiles pliants. Malheureusement, pour le moment, nous n’avons aucun autre détail concernant leur fiche technique respective ni le design pour les OnePlus V Flip et OnePlus V Fold.

Précisons que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de smartphones pliants chez OnePlus. En effet, en 2022, Pete Lau, co-fondateur de OnePlus avait fait allusion au lancement d’un mobile pliant via un tweet présentant une charnière en cours de test.

Récemment, Oppo a dévoilé ses modèles pliants Find N2 et Find N2 Flip. Oppo et OnePlus étant proches, il est possible que les modèles OnePlus s’inspire grandement des produits Oppo tant au niveau du design que des fiches techniques. Nous verrons si la marque en dit plus lors du prochain MWC de Barcelone.