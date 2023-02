BON PLAN : ce forfait mobile 50Go est à seulement 9.99 € sans engagement et sans condition de durée !

Pas besoin de vous ruiner pour avoir un forfait mobile avec un volume de data convenable et ce qu’il faut pour la téléphonie. Par exemple, pour tout juste 9.99€ par mois, Syma Mobile vous offre actuellement l’un des packages les plus complets qui soit, avec une bonne dose de giga-octets, et la téléphonie illimitée en France et à l’international. Le tout, sans engagement et sans changement de tarif après un an !

50 Go pour surfer tout le mois

Avec le forfait Le Neuf de Syma Mobile, vous bénéficiez chaque mois, de 50 Go de data en haut débit que vous pouvez utiliser sur l’ensemble du réseau 4G/4G+ de l’opérateur SFR. Sachant que ce dernier couvre plus de 99 % du territoire métropolitain, vous avez l’assurance de profiter pleinement de vos gigas, où que vous soyez.

Le volume octroyé est parfait pour streamer de la musique tous les jours pendant quelques heures, consulter vos réseaux sociaux, surfer librement sur le web et consulter vos emails. En cas d’épuisement des 50 Go, vous avez par ailleurs la possibilité de recharger 5 ou 10 Go supplémentaires pour rester connecté jusqu’à l’échéance suivante.

Par ailleurs, si vous voyagez occasionnellement à l’intérieur de l’Union Européenne ou dans les DOM, sachez que vous pourrez continuer à utiliser ce forfait mobile. Une partie des 50 Go (8 Go/mois) est en effet utilisable dans ces zones afin de vous permettre de rester connecté sans avoir à payer de surcoût.

Communiquez sans compter en France mais aussi depuis et vers l’étranger

Comme la plupart des autres forfaits mobiles de ce type, Le Neuf de Syma Mobile couvre également vos communications mobiles en illimité en France.

Depuis la France métropolitaine, vous bénéficiez ainsi de l’illimité pour :

Vos appels vers tous les réseaux (fixes et mobiles) de France (métropole et DOM) ;

Vos SMS et MMS vers les numéros de tous les réseaux métropolitains de France métropolitaine.

Mais ce n’est pas tout ! Ce forfait pas cher va encore plus loin en incluant l’illimité pour vos appels vers les mobiles de tous les pays de l’UE, mais aussi vers les numéros fixes de 100 destinations à l’étranger.

Et pour vous accompagner même pendant vos voyages en UE et dans les DOM, le forfait Le Neuf de Syma Mobile inclut également les appels, SMS et MMS en illimité vers ces zones, ainsi que vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine.

Récap du forfait Le Neuf de Syma Mobile :