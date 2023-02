Samsung Galaxy S23 contre Samsung Galaxy S23+ : quelles sont les différences ?

Samsung propose maintenant trois versions du Galaxy S23. La configuration classique, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Mais quelles sont les différences entre le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à y voir plus clair.

La marque Samsung propose le smartphone Galaxy S23, mais également le Galaxy S23+ afin de toucher un public aussi large que possible et ainsi répondre aux attentes des personnes intéressées par les téléphones du géant sud-coréen. Pour l’un ou l’autre des modèles, il y a les mêmes coloris : lavande, crème, noir ou vert, avec la possibilité d’avoir des couleurs exclusives uniquement disponibles sur le site samsung.com : lime (vert pâle) ou graphite. Le design est identique, mais les proportions sont différentes. En effet, le Galaxy S23 est plus compact que la version Plus. Le premier a une hauteur de 146,3 mm contre 157,8 mm pour le deuxième. Il est aussi nettement moins large proposant 70,9 mm contre 76,2 mm. Les deux appareils ont le même profil de 7,6 mm. Par contre, étant donné qu’ils ont un gabarit différent, il est normal que le poids diffère aussi. Ainsi, le Galaxy S23+ fait 195 grammes sur la balance contre 167 grammes pour le Galaxy S23. La version Plus est donc un peu plus encombrante, ce qui est à prendre en compte si vous vous promenez souvent avec.

Un écran plus grand sur la version Plus

Vu que les deux appareils n’ont pas la même taille, il est normal qu’ils n’aient pas la même diagonale pour l’écran. En effet, celui du Galaxy S23 est nettement plus petit que celui du Galaxy S23+. Le premier fait 6,1 pouces contre 6,6 pouces pour le deuxième. La définition maximale est de 1080x2340 pixels, ce qui permet au Galaxy S23 d’afficher une meilleure densité de pixels et donc potentiellement une meilleure lisibilité, mais la surface est plus importante sur la version Plus, peut-être plus adaptée aux personnes qui cherchent de larges affichages pour mieux voir. Les autres caractéristiques concernant l’écran sont identiques entre les deux Smartphones Samsung.

Une batterie plus importante et une charge plus rapide pour le Galaxy S23+

Il existe une autre différence de taille entre le Galaxy S23 et le Galaxy S23+. En effet, la capacité de la batterie est de 4700 mAh sur le deuxième alors qu’elle est de 3900 mAh pour le Galaxy S23. Alors oui, le Galaxy S23+ a un écran plus grand qui doit plus consommer d’énergie que celui, plus compact du Galaxy S23, mais le premier devrait tout de même proposer une meilleure autonomie dans le temps, car la différence est tout de même significative. Une autre donnée peut faire la différence : le temps de chargement. En effet, le Galaxy S23+ supporte la charge à 45 watts contre 25 watts pour le Galaxy S23 ce qui signifie que la version Plus se charge plus rapidement. Samsung annonce 65% de gain en 30 minutes pour le Galaxy S23+ et 50% pour le Galaxy S23 dans le même temps. Les deux appareils supportent la charge sans fil, avec la même puissance et donc le même délai de recharge.

Enfin, dernière différence entre les deux appareils : la capacité de stockage interne. Le Galaxy S23 propose un minimum de 128 Go contre 256 Go pour le Galaxy S23+. La norme de la mémoire du Galaxy S23 128 Go est UFS 3.1 moins rapide que la norme UFS 4.0 proposée sur le Galaxy S23+. Si, toutefois, vous préférez avoir 256 Go d’espace de stockage sur le Galaxy S23, la norme passe à UFS 4.0 donc aussi rapide que la version Plus.