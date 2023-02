Samsung Galaxy S20 FE 5G : Promotion folle de 55% durant les derniers jours de soldes chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est à un prix complètement fou actuellement. Son prix est en chute libre chez ce marchand qui diminue son prix de 53% afin de finir les soldes en beauté. Profitez de plus de 200€ d'économies par rapport au dernier prix de ce smartphone haut de gamme ! Il est la meilleure vente des soldes chez ce marchand, et vu son prix, ça se comprend !

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme sorti par Samsung en fin 2020. Ce smartphone polyvalent et performant profite d'une très belle fiche technique qui surpasse de nombreux smartphone sortis en 2020. Avec son prix actuel, il devient une excellente affaire puisque pour un prix très réduit, vous profitez d'un smartphone doté :

D'un écran AMOLED de 6,5 pouces, Full HD+, 120Hz

120Hz D'une très bonne puissance avec sa puce Snapdragon 865 et 6Go de RAM

3 capteurs photos HD à l'arrière pour filmer en 4K 60 FPS

Une batterie de 4500 mAh pour durer plus d'une journée complète

Dernièrement au prix de 499€, le S20 FE 5G est aujourd'hui à seulement 219,99€ avec le code KOM10100 soit 55% de promotion. Une remise de prix exceptionnelle accompagnée de 16,10€ de remise en bon d'achat grâce au Club R en plus de tout ça ! Une offre exceptionnelle qui fait du Galaxy S20 FE, le meilleur smartphone en dessous de 250€ actuellement !

Quel look pour le Galaxy S20 FE 5G?

Six coloris différents sont proposés pour le Galaxy S20 FE 5G (Blanc, Violet, Rouge, Bleu, Vert et Orange). Il pèse 190 g et mesure 159.8 x 74.5 x 8.4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. D'un point de vue de la connectique, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 3.1. Le portable intègre deux emplacements pour les cartes nano SIM. L'écran Super Amoled du Galaxy S20 FE 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,5 pouces de diagonale et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Photos et vidéos du Galaxy S20 FE 5G

Pour les amateurs de photographie, quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S20 FE 5G , trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant se caractérise par une résolution de 32 Mpx. Éditez ou capturez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.

Endurance et performances

La puce Snapdragon 865 est appuyée par une RAM de 6 Go. Ce SoC a également un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Le mobile est doté d'une puce graphique Adreno 650. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil propose la 4G, la 5G ainsi que le wifi 6. L'appareil est livré sous la version Android 10 Q. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge sans fil et de la charge rapide (15 W). Sa batterie possède 4 500 mAh de capacité.