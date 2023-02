Nouvelle gamme Galaxy S23 de Samsung, de plus en plus écologique

Après plusieurs mois d’attente, la nouvelle série de smartphones Samsung Galaxy S23 a été officialisé par la marque. Celle-ci a pu mettre en place plusieurs actions pour réduire son empreinte carbone et intégré des éléments recyclés dans ses nouveaux produits répondant à sa stratégie “Galaxy For The Planet”. En voici les principaux détails.

Ils sont désormais officiels. Après plusieurs mois de rumeurs à leur sujet, les smartphones Galaxy S23 de Samsung sont effectivement proposés en précommande pour une livraison d’ici la fin du mois de février. Cette année, un peu plus que la précédente, la société a suivi son plan “Galaxy For The Planet”, lancé en 2021. Il s’agit d’une plateforme de développement durable mise en place par Samsung et qui a pour principal objectif de réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise. Cela concerne aussi bien la production, l’emballage en passant par le transport et la consommation d’énergie dans les différents locaux de l’entreprise. Il en a été question lors de la présentation des nouveaux Galaxy S23.

En effet, au milieu des détails techniques et des possibilités des nouveaux smartphones Galaxy S23, la marque s’est illustrée en proposant une partie dédiée à la réduction de son empreinte carbone et de la conception écologique des appareils. Même si cela n’a duré que quelques minutes, le fabricant a depuis quelques années maintenant toujours eu un petit mot pour l’écologie lors de ses présentations. Peut-elle faire encore plus ? Certainement.

Pour la série des Galaxy S23, l’emballage est réduit car dans la boîte vous ne trouvez que le téléphone, un extracteur de tiroir à cartes SIM et un câble USB. La petite taille est un avantage pour expédier et transporter plus de colis dans un même espace. L’emballage est composé de papier recyclé à 100%.

Le Galaxy S22 Ultra intégrait 6 composants internes en matériaux “écologiques”. Le nouveau smartphone Galaxy S23 Ultra en utilise 12, internes et externes, incluant des matériaux recyclés. Il profite de la protection Corning Gorilla Glass Victus 2 qui utilise 22% de verre recyclé au niveau de l’écran mais également de la partie arrière de l’appareil. Le panneau arrière, sous la protection, est conçu à partir de 80% de plastique recyclé. Celui-ci est issu des filets de pêche. L’emplacement de rangement du stylet S Pen a un revêtement fait de 20% de plastique recyclé. Samsung annonce que le téléphone est facile à réparer.

Le Galaxy S23 Ultra est le premier smartphone Galaxy à recevoir la certification UL Ecologo, signifiant qu’il respecte les normes environnementales rigoureuses et vérifiées, faisant du téléphone un produit à l’impact environnemental réduit.

Plus de mises à jour pour utiliser son mobile plus longtemps

Outre le fait d’utiliser des matériaux recyclés, la société sud-coréenne qui n’est pas près de s’arrêter de produire des appareils électroniques essaie de pallier cela en proposant une utilisation plus longue de ses produits. Pour cela, elle garantit 4 ans de mises à jour du système d’exploitation Android et 5 ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones de la série Galaxy S23. La tentation de changer de téléphone sera ainsi moins présente puisque l’appareil est suivi dans le temps. Plus généralement, l’entreprise a également pris des mesures afin de réduire son empreinte carbone produite par ses usines, différents canaux de distribution et les bureaux utilisés dans de très nombreuses villes pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici la fin 2030 concernant ses produits de consommation.