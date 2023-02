Samsung présente officiellement ses Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra dont on savait déjà tout

C’est donc sans grande surprise que le géant sud-coréen a levé officiellement le voile sur la nouvelle série de smartphones Galaxy S23, après de très nombreuses fuites. Effectivement, toutes les informations sur les caractéristiques techniques et les designs des différentes déclinaisons sont parues ici ou là bien avant la présentation.

Le design des nouveaux smartphones Galaxy S23 a légèrement évolué par rapport à celui proposé par les Galaxy S22. En effet, leur dos est beaucoup plus épuré. Fini l’îlot dans le coin supérieur à gauche. On a droit maintenant à des objectifs comme juste posés à l’arrière du mobile, sans aucune autre fioriture, le flash est légèrement déporté. Parmi les trois appareils présentés, c’est le Galaxy S23 qui est le plus compact et le plus léger avec un poids de 167 grammes et des dimensions de 146,3x70,9 mm pour un profil de 7,6 mm. Le Galaxy S23+ propose la même épaisseur pour des mesures de 157,8x76,2 mm et un poids de 195 grammes. La version Galaxy S23 Ultra est plus imposante et donc plus encombrante avec un poids de 233 grammes, des mesures de 163,4x78,1 mm et un profil de 8,9 mm. Notez qu’il dispose d’un emplacement pour glisser le stylet avec lequel il est livré, permettant de recharger l’accessoire pour prendre des notes ou faire des dessins.

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour toutes les versions

Jusqu’ici, Samsung divisait en deux les Galaxy S proposant pour certains marchés des mobiles avec une puce Samsung Exynos et pour d’autres embarquant un chipset Qualcomm Snapdragon. La marque rompt avec sa stratégie cette année puisque les trois smartphones fonctionnent avec un processeur Qualcomm, quel que soit le marché. Plus précisément, il s’agit du modèle Snapdragon 8 Gen 2, ici proposé dans une version spéciale du chipset du fondeur américain développé « en collaboration avec Samsung ». Le processeur est accompagné de 8 Go de mémoire vive alors qu’une version 12 Go est proposée pour le Galaxy S23 Ultra. Ils embarquent un minimum de 128 Go ou 256 Go pour l’espace de stockage. Notez toutefois que la version Ultra est proposée avec 256, 512 Go ou 1 To, mais sans possibilité d’insérer une carte mémoire pour étendre cette capacité.

Concernant l’autonomie, le Galaxy S23 Ultra profite d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant se charger à 45 watts, sans fil et proposer la charge inversée. C’est aussi le cas pour les deux autres, mais avec une capacité de 4700 mAh pour la version Plus et 3900 mAh pour le Galaxy S23 (charge maxi à 25 watts). Les trois nouveaux smartphones sont évidemment compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6E. Notez qu’ils soient déjà prêts pour le Wi-Fi 7. Cette fonction prévue par Qualcomm dans son chipset est activable par une simple mise à jour logicielle lorsque cela sera possible. Pour authentifier l’utilisateur, on peut compter sur l’intégration d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont certifiés IP68 et donc totalement protégés contre l’eau et la poussière.

Des configurations photo toujours plus poussées

Enfin, pour la partie photo que Samsung veut « révolutionner », la marque a fait évoluer ses configurations. Les trois appareils se partagent le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un Sony IMX564 alors qu’il s’agissait d’un Sony IMX563 sur les Galaxy S22. Ce capteur est capable de prendre des clichés sur 120 degrés. Ils ont également en commun l’un des capteurs de zoom, un 10 mégapixels Sony IMX754 (identique à celui installé derrière les Galaxy S22) stabilisé optiquement et proposant un zoom optique 3x. Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ ajoutent un capteur principal Sony de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Le Galaxy S23 Ultra, de son côté, est équipé d’un capteur principal Samsung HP2 de 200 mégapixels stabilisé optiquement. En plus, il y a un téléobjectif Sony IMX754 de 10 mégapixels capable de proposer un zoom optique jusqu’à 10x. Enfin, pour les selfies, pas de jaloux puisque les trois téléphones sont dotés d’un capteur frontal de 12 mégapixels. Sa particularité réside dans le fait qu’il est capable de filmer dans le format HDR10+ pour gérer les zones sombres et les zones les plus claires des différentes scènes.

Des écrans améliorés par rapport aux précédents

Sans surprise encore, comme pour la précédente série, c’est le Galaxy S23 Ultra qui propose le plus grand écran mais aussi le plus remarquable. Il s’appuie sur la présence d’une dalle AMOLED sur 6,8 pouces en diagonale avec les deux côtés incurvés. La surface d’affichage offre une définition maximale de 1440x3088 pixels (qui peut être réduite pour économiser de la batterie). On peut compter sur une compatibilité HDR10+ pour les plateformes qui proposent ce format vidéo. La fréquence de rafraîchissement peut varier de 1 à 120 Hz, selon les besoins afin d’optimiser l’équilibre entre la fluidité de l’interface et l’autonomie. Comptez sur une diagonale de 6,6 pouces pour l’écran du Galaxy S23+ affichant 1080x2340 pixels et avec une fréquence variable entre 48 et 120 Hz, selon les besoins. L’écran du Galaxy S23 fait 6,1 pouces en diagonale avec la même fréquence que la version Plus et toujours une compatibilité HDR10+. Selon Samsung, ils proposent tous les trois une forte luminosité, mesurée à 1750 cd/m² ce qui en ferait les plus lumineux du marché. Rappelons l’avantage de l’écran du Galaxy S23 Ultra qui supporte le stylet S Pen, fourni avec le téléphone.

Prix et disponibilités des smartphones Samsung Galaxy S23

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S23 dans sa version 8+128 Go sera disponible pour 959 €. Comptez sur un prix de 1019 € pour la configuration 8+256 Go. Le Galaxy S23+ en 8+128 Go sera proposé à un prix de 1219 € ou à 1339 € pour la version 8+256 Go. La version la plus aboutie, le Galaxy S23 Ultra sera disponible pour des prix respectifs de 1419 €, 1599 € et 1839 € pour 256, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage interne.