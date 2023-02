Nouveau Honor X7a, une grande autonomie pour un prix mini

La marque Honor devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphones Premium et haut de gamme Magic5 prochainement mais avant cela, elle vient d’annoncer la commercialisation d’un modèle beaucoup plus abordable, le Honor X7a. Embarquant une grosse batterie, il veut offrir une grande autonomie. En voici tous les détails.

Pour séduire un public aussi large que possible, la marque Honor lance le smartphone d’entrée de gamme, Honor X7a. Celui-ci vient rejoindre les Honor X7 et Honor X8 récemment mis sur le marché. Celui-ci est équipé d’une batterie ayant une capacité de 5330 mAh ce qui doit lui permettre d’offrir une grande autonomie même pour des usages intensifs. Honor promet une consommation d’énergie maîtrisée notamment grâce à sa technologie Smart Power Saving. La marque annonce la possibilité de profiter de 3 heures de vidéo en streaming après seulement 10 minutes de charge, l’appareil pouvant supporter la charge à 22,5 watts. Le mobile propose un design assez conventionnel avec des profils arrondis pour une prise en main agréable et un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche. Les capteurs sont montés sur une plaque colorée, dans le même ton que le reste du dos. Celui-ci est décliné en bleu clair, argent ou noir.

Un grand écran LCD et une puce d’entrée de gamme pour fonctionner

Le Honor X7a est équipé d’un écran LCD IPS de 6,74 pouces avec une définition HD. Il propose plusieurs fonctions contre la fatigue des yeux. Pour les photos, le smartphone est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels, un objectif à macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour les selfies, on peut compter sur la présence d’un module de 8 mégapixels à l’avant, au niveau de l’encoche de l’écran.

L’appareil est animé par un processeur MediaTek Helio G37 avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte micro SD. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour authentifier son propriétaire. Le mobile a des dimensions de 167,48x76,85 mm pour un profil de 8,27 mm et un poids de 196 grammes.

Le nouveau smartphone Honor X7a est disponible pour un prix de 239 €.