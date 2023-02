Exceptionnel : le nouveau Samsung Galaxy S23 est à seulement 269 € (+8 €/mois) chez SFR !

Les nouvelles pépites du géant coréen à peine dévoilées, le monde de la tech s'enflamme déjà pour la nouvelle gamme Galaxy S23 Series. SFR n'a pas attendu pour proposer l'offre de précommande la plus irrésistible du marché : le Samsung Galaxy S23 est actuellement au prix canon de 269 € (+8 € par mois), pour toute souscription à un forfait mobile 5G 150 Go. Un super bon plan valable seulement jusqu'au 16 février… Faites vite, vous n'avez plus que quelques jours pour en profiter !

Focus sur les Samsung Galaxy S23 Series

Une fois encore, Samsung frappe fort avec son flagship Galaxy S. Véritables bijoux de technologie, les derniers-nés de gamme premium du constructeur cochent toutes les cases : un design d'exception, des matériaux éco-responsables et des caractéristiques techniques qui donnent le tournis.

Les trois modèles Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont désormais tous dotés de la puce ultra-puissante Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, offrant une fluidité et une expérience utilisateur accrues. Les amateurs de photo seront également conquis, le modèle Ultra arborant un tout nouveau capteur choc de 200 Mpx !

Votre Galaxy S23 dès 269 € : en quoi consiste cette offre imbattable proposée par SFR ?

L'opérateur au carré rouge célèbre le lancement de la nouvelle génération Galaxy S avec une offre de précommande exceptionnelle, valable sur tous les modèles de la gamme (S23, S23+ et S23 Ultra), en coloris crème, lavande, noir et vert.

Le principe est simple : pour toute souscription à un forfait mobile 5G 150 Go chez SFR, votre smartphone est proposé à un prix incroyable... Plus de 50 % de remise sur le prix public ! Par exemple, le modèle Galaxy S23 avec 256 Go de stockage est affiché à 269 € (après remise différée de 80 €) + 8 € par mois pendant 24 mois. In fine, il vous reviendra donc à 461 € au lieu de 1 019 € prix public affiché, soit 558 € de remise !

Vous craquez pour le Galaxy S23+ ? Obtenez la version 512 Go pour 469 € seulement (+ 8 € par mois pendant 24 mois), au lieu de 1 339 €. Envie de vous faire vraiment plaisir avec le must du smartphone ? Profitez du S23 Ultra 1000 Go pour 799 € (+ 8 € par mois pendant 24 mois), au lieu de 1 839 € !

À ce prix-là, difficile de résister. Et ce n'est pas fini ! Cette promo est compatible avec la Reprise mobile de SFR : l'opérateur reprend votre ancien smartphone à sa valeur, et vous offre en prime un bonus de 150 € !

Bénéficiez du meilleur de la 5G avec le forfait 150 Go de SFR

Pour profiter pleinement d'un smartphone d'exception, quoi de mieux qu'un forfait mobile maxi-data sur le réseau SFR ? Le forfait 5G 150 Go avec engagement 24 mois vous est proposé au prix promo de 29,99 €/mois pendant 1 an, puis 44,99 €/mois. Si vous êtes déjà client Box, c'est encore moins cher : 21,99 €/mois pendant 1 an, puis 36,99 €/mois.

Pour ce prix mini, vous profiterez de :

la performance du réseau 5G de SFR : un débit inégalé, jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G. Par exemple, téléchargez un film HD de 5 Go en deux minutes seulement ;

150 Go de données mobiles en France métropolitaine et 100 Go depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

la téléphonie illimitée depuis la France métropolitaine et vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM ;

la téléphonie illimitée depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

le Bonus Smartphone inclus, avec notamment le prêt gratuit d'un smartphone pendant 1 mois en cas de panne, casse, vol ou perte de votre appareil.

Achetez votre Samsung Galaxy S23 sans forfait et en 4 fois chez SFR

Les nouveaux Samsung Galaxy S23 Séries sont aussi en vente sans forfait mobile sur le site en ligne SFR. L'offre de lancement avec 2 fois plus de stockage pour le même prix est aussi valable pour l'achat de votre Galaxy S23 sans abonnement. Et pour vous permettre de mettre la main sur les derniers Smartphones haut de gamme du géant sud-coréen sans vous ruiner à la commande, SFR met à disposition le paiement en 4 fois avec :