iPhone 12 Mini : Il est presque à moitié prix chez ce marchand, c'est LA promo Apple du moment !

L'iPhone 12 Mini profite d'une très belle promotion aujourd'hui ! Il est trouvable à la moitié de son prix grâce à une grosse réduction et un code promo. C'est le moment idéal pour se procurer ce smarpthone compact et haut de gamme.

Vous souhaitez vous procurer un iPhone récent, neuf et à prix réduit ? Vous êtes au bon endroit ! Il est très rare de trouver un des derniers smartphones de la marque à la pomme à un prix aussi bas, c'est une occasion à saisir si vous souhaitez un iPhone récent à un prix défiant toute concurrence. L'iPhone 12 Mini est sorti en 2021, et fait partie des derniers smartphones compacts d'Apple. Même après 2 ans de service ce smartphone possède une bonne fiche technique :

Un bon écran OLED Super Retina de 5,4 pouces

Une puce A14 Bionic performante

performante Une autonomie convenable et la charge rapide 18W

Une bonne qualité photo avec son double capteur 12 Mpx

A noter que l'iPhone 12 Mini est compatible avec les dernières versions d'iOS. Sorti au prix de 809€, il est aujourd'hui à 410,80€ chez Rakuten ! Une excellente offre qui s'accompagne de 37,87€ remboursés en bon d'achat avec le Club R ! C'est l'iPhone récent le moins cher du marché, une occasion à saisir !

Design du dernier Apple

L'iPhone 12 Mini se décline en six coloris différents : mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir. Il pèse 133 g et a pour dimensions 131,5 x64, 2x7, 4 mm. Un port Lightening est disponible sur l'appareil. Ce mobile inclut un emplacement pour les cartes nano SIM. L'iPhone 12 Mini est un smartphone équipé d'un écran OLED d'une diagonale de 5,4 pouces, de 2340 X 1080 px de définition et de 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Quelle autonomie et quelles performances pour cet iPhone 12 Mini

La puce A14 Bionic est appuyée par une RAM de 4 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 6 cœurs. L'appareil intègre également une puce graphique Super Retina XDR. Sur le plan du réseau et de la connectivité, le portable propose la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. L'appareil utilise la version IOS 14. Pour recharger votre portable en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide 18 W et de la charge sans fil. Sa batterie est équipée d'une capacité de 2 227 mAh.

Appareil photo : que nous offre ce nouvel Apple ?

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : l'iPhone 12 Mini embarque trois modules photos, deux modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif frontal se caractérise par une résolution de 12 Mpx. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. L'iPhone 12 Mini vous permettra aussi de lire ou réaliser vos clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.