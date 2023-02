Ce super forfait mobile 80Go à 9.99€ par mois à VIE sur le réseau Orange ou SFR vit ses dernières heures !

C'est le dernier jour pour profiter de ce super forfait mobile sans engagement de durée au prix fixe de l 'opérateur YouPrice. De 80Go à 120Go d'internet en France, cet abonnement flexible fonctionne sur les réseaux Orange et SFR à partir de 9.99€ par mois. La 5G est disponible en option à 5€ par mois. On vous donne tous les détails de cette bonne affaire à saisir immédiatement !

Forfait mobile : la superbe promo YouPrice à saisir immédiatement

La série limitée Le Snow de l'opérateur YouPrice arrive à son terme ce lundi 13 février à minuit. Il n'est donc pas trop tard pour vous équiper d'un abonnement de téléphone flexible sans engagement avec max de services à prix canon. Ce forfait mobile comprenant entre 80 et 120Go de données mobiles est proposée à partir de seulement 9.99€ par mois à VIE. En plus de proposer un prix fixe attractif, YouPrice vous laisse le choix entre le réseau Orange ou SFR à la souscription. Autre indication, la 5G est accessible via option payante, en choisissant d'activer le réseau de cinquième génération à 5€ par mois, votre forfait 5G démarre à seulement 14.99€ par mois pour 80G0. Autre atout, cette offre mobile est sans engagement de durée, vous pourrez rompre à tout moment votre abonnement mobile et sans frais.

Le forfait Le Snow en détails

La série Limitée Le Snow est un forfait pas cher et sans engagement de durée proposé à partir de seulement 9.99€ par mois sans condition de durée. Le montant de votre abonnement n'évoluera donc pas au bout de quelques mois, le prix est garanti à vie. Au niveau des prestations, cette offre complète fonctionnant sur le réseau Orange ou SFR vous permettra de rester en contact avec proches en toute tranquilité. Vous pourrez aussi navioguer et utiliser vos applis préférées sans contrainte. Pour rentrer dans les détails, cet abonnement de téléphone inclut les appels, SMS et MMS illimités dans l'hexagone et depuis l'UE et DOM. Depuis les dernières zones citées, 16 Go/mois de données mobiles sont mis à disposition. Pour ce qui est de l'internet mobile en métropole, YouPrice met à disposition ces trois paliers :