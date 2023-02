Suivez le lancement de la série de smartphones Xiaomi 13 qui aura lieu le 26 février 2023 à 16h

Les smartphones Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ont déjà été officiellement dévoilés lors d’une présentation pour le marché chinois, mi-décembre 2022. Désormais, il s’agit de connaître les détails des configurations disponibles en France ainsi que les prix des différentes déclinaisons. Pour cela, Xiaomi organise un évènement, le 26 février 2023 à 16h (heure française) pour faire ses annonces, juste avant l’ouverture officielle du MWC de Barcelone. La marque prévoit d’y dévoiler aussi d’autres produits, dont des objets connectés. La conférence est à suivre sur le site de la marque mi.com, mais également sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube et Twitter.

Quelles fiches techniques pour les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ?

Techniquement, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro utilisent une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128, 256 ou 512 Go sans possibilité d’extension. Le Xiaomi 13 a un écran AMOLED de 6,36 pouces contre une surface incurvée de 6,73 pouces pour la version Pro. Les deux sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision. L’écran du Xiaomi 13 Pro affiche une définition de 1440x3200 pixels au maximum contre 1080x2400 pixels pour le Xiaomi 13. Ce dernier peut faire monter sa fréquence jusqu’à 120 Hz, mais la version Pro peut la faire varier de 1 à 120 Hz, selon l’application en cours d’utilisation.

Les deux appareils supportent la 5G et proposent du Wi-Fi 6E. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran aussi capable de lire la fréquence cardiaque de l’utilisateur. Ils sont tous les deux certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau douce ainsi qu’à la poussière.

Pour prendre des photos, on peut toujours compter sur le partenariat avec Leica. Le Xiaomi 13 Pro embarque un capteur de 1 pouce, Sony IMX989 de 50 mégapixels avec un autre capteur de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle gérant aussi les photos en mode macro. Un troisième capteur de 50 mégapixels aussi est là pour permettre de zoomer optiquement jusqu’à 3,2x. C’est aussi le niveau de zoom proposé par le Xiaomi 13, mais depuis un capteur de 10 mégapixels. Il y a également un objectif de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et le capteur principal est un module de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Les deux smartphones Xiaomi ont une caméra de 32 mégapixels à l’avant. Enfin, notez que le Xiaomi 13 Pro a une batterie de 4820 mAh contre 4500 mAh pour le Xiaomi 13. Le premier supporte la charge à 120 watts contre 67 watts pour la version classique. Les deux peuvent se recharger sans fil à 50 watts et proposent la charge inversée.

Il nous reste maintenant à patienter jusqu’au 26 février 2023 pour connaître les modalités de commercialisation de ces deux smartphones prometteurs ainsi que leurs dates de mise sur le marché français.