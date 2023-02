Samsung Galaxy S21 Ultra : Avec 63% de réduction, c'est notre offre coup de cœur en cette St Valentin !

Profitez du prix le plus bas sur ce smartphone ultra haut de gamme avec cette énorme réduction proposée par Rakuten. Le Samsung Galaxy S21 Ultra voit son prix complètement fondre comme mon petit coeur a fondu pour ses performances incroyables et son design épuré. Vous tomberez amoureux de sa fiche technique ultra complète :

Tout pour monter au 7ème ciel en somme, et le prix ne vous fera pas sauter au plafond ! Sorti au prix de 1259€, il est actuellement à 465,30€ chez Rakuten. Vous pouvez également profiter d'un code réduction de 10€ avec certains marchands. Un excellent prix pour ce smartphone qui comblera plus que vos attentes pour un prix très convenable !

Le look du Samsung S21 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra 5G est proposé à l'achat en deux couleurs différentes : Noir et Argent. Il pèse 227 g et a pour dimensions 75.6 x165. 1x8. 9 mm. Sur le plan de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 3.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Au niveau de l'affichage, l'écran du Galaxy S21 Ultra 5G, smartphone de Samsung, intègre une dalle Super AMOLED avec 3200 X 1440 px de définition, une diagonale de 6,8 pouces et 120 Hz de taux de rafraîchissement.

Que nous offre ce Galaxy S21 Ultra 5G côté performances et endurance ?

En ce qui concerne les performances, le mobile embarque la puce Exynos 2100. Le portable est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78. La RAM de ce dernier est de 12 Go. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 5G, LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6E. Android 11 est installé sur l'appareil. Côté autonomie, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh se recharge avec la charge sans fil ou une charge rapide de 25 W.

Quel appareil photo pour ce Samsung ?

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy S21 Ultra 5G, quatre modules arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal possède une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/4.9. Le troisième objectif arrière est doté quant à lui de 10 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/4.9. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par une résolution de 10 Mpx et par une ouverture relative de f/4.9. Le seul objectif avant se caractérise, lui, par 40 Mpx de résolution. Réalisez vos clips vidéo en 8K.

Ce produit est une version américaine, pour plus d'informations consulter notre guide sur les différentes versions des smartphones.