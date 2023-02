Le top 3 des forfaits illimités avec 20Go à seulement 6,99€ par mois même après un an

Vous cherchez un forfait mobile 20 Go avec un excellent rapport qualité prix et les appels et SMS illimités ? Nous avons sélectionné trois offres à prix cadeau et sans engagement de durée chez les opérateurs Prixtel, Syma et Nrj mobile. A vous les économies !

Prixtel : un forfait 20Go écologique et responsable pour moins de 7€ par mois !

Le forfait Oxygène est un souffle d’air frais dans l’univers des mobiles ! L’opérateur Prixtel s’engage en effet à compenser l'intégralité des émissions de CO2 générées par les forfaits de nos clients en plantant des arbres en France. En plus d’être bon pour la planète, cet abonnement vous permet également de faire de grosses économies sur votre budget mobile.

Voici les fonctionnalités du forfait 20 Go de Prixtel :

Le forfait Oxygène Prixtel s'ajuste tous les mois à votre consommation de data de 20Go à 60Go depuis la France ;

Les appels et SMS/MMS sont illimités en France et depuis l’UE et les DOM Ce forfait est sans engagement ;

Le seuil de 20 Go est disponible à seulement 6.99€ par mois ;

Il fonctionne sur le réseau 4G SFR pour une connexion rapide comme l’éclair !

Syma mobile : un forfait 20 Go disponible sur le réseau SFR pour 6,99 €

Syma Mobile propose actuellement l'une des offres mobiles les plus avantageuses du marché pour les personnes ayant un budget limité. Le forfait "le six" comprend une enveloppe Internet mobile de 20 Go, dont 5 Go peuvent être utilisés depuis l’Union Européenne et DOM. Ce forfait pas cher, fonctionnant sur le réseau SFR en 4G, offre des appels, des SMS et des MMS illimités en France (Métropole + Outre-mer) et dans l'Union européenne. De plus, il s’agit d’un abonnement sans engagement, ce qui veut dire que vous être libre de changer à tout moment !

Nrj mobile : le forfait Woot 20 Go en promo !

Vous cherchez une offre mobile peu coûteuse avec une quantité de données raisonnables ? Avec NRJ Mobile, vous pouvez bénéficier d'une réduction de prix intéressante pour le forfait Woot 20Go ! Au lieu de payer 7,99 € par mois, le coût mensuel de l'abonnement est réduit à seulement 6,99 € sans limitation de durée. Cette offre mobile sans engagement inclut des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que ces mêmes options de communication en illimité depuis l'Union européenne et les DOM.Vous aurez également accès à 8Go de données pour naviguer sur Internet lors de vos déplacements en UE et dans les DOM.