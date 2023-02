Le Honor Magic5 Lite 5G, nouveau champion de l’autonomie, apprécié pour les qualités de sa batterie

La marque Honor a récemment lancé le smartphone de milieu de gamme, le Magic5 Lite 5G. Il s’agit d’un téléphone mobile qui propose un très beau design, Premium avec une batterie d’une capacité de 5100 mAh. L’appareil mesure seulement 7,9 mm, ce qui en fait le smartphone le plus fin au monde embarquant une telle capacité de batterie. Au-delà de l’aspect esthétique, le téléphone proposerait donc, sur le papier, une large autonomie. C’est ce qu’à souhaité vérifier le laboratoire indépendant DxOMark.

Une autonomie de 3 jours

Selon DxOMark, le nouveau smartphone Honor Magic5 Lite propose une « autonomie exceptionnelle, avec 3 jours en utilisation modérée ». L’autonomie est l’une des meilleures jamais testée. En utilisation intense, celle-ci était également impressionnante à près de 2 jours complets. Avec plusieurs cas d’utilisation, le smartphone a démontré une excellente autonomie et plus particulièrement concernant le streaming vidéo et les jeux. DxOMark précise que l’autonomie lors des tests en extérieur était excellente. Le laboratoire a noté toutefois que l’affichage de la capacité exacte de la batterie à un instant T était inexact. Elle affichait 20% alors qu’il ne restait réellement que 16%... ce qui peut être trompeur et serait le seul défaut que la partie alimentation de l’appareil.

Toujours d’après DxOMark, l’expérience de charge est jugée satisfaisante. Le mobile demandant 1h51 pour recharger complètement sa batterie. L’efficacité de la source d’alimentation a aussi été évaluée et considérée comme pertinente étant donné que les courants de décharge étaient très faibles dans presque tous les cas d’utilisation, indiquant que l’appareil était bien optimisé.

Le temps de charge a été noté comme étant légèrement plus long que la moyenne. Rappelons que l’appareil supporte une puissance de charge de 40 watts. Le smartphone s’éteint automatiquement même à 1%.

Honor Magic5 Lite, premier dans sa catégorie et parmi tous les smartphones

Les résultats font que le smartphone Honor Magic5 Lite 5G se classe premier dans sa catégorie de mobiles de milieu de gamme mais aussi parmi tous les autres téléphones testés par DxOMark. Il dépasse le Honor X7a qui occupait cette place jusqu’ici avec un score total de 152 contre 147. Dans les détails, il a obtenu un score de 172 pour l’autonomie, de 126 pour la charge et de 150 pour l’efficacité.

L’intégralité des résultats et des conditions de tests sont disponibles sur le site DxOMark.