Samsung Galaxy S23 Series : profitez de la superbe offre de lancement de Bouygues Telecom

Vous avez envie de vous offrir l’un des derniers smartphones de la famille des Galaxy S23, mais vous freinez à cause des prix de vente affichés ? Et si on vous disait que vous pouvez, non seulement, bénéficier de grosses remises sur ces prix, mais aussi payer le montant restant sur 3 ans ? Génial, n’est-ce pas ? C’est ce que propose actuellement Bouygues Telecom à travers une promo spéciale, mais qui n’est valable que jusqu’au 16 février !

Offrez-vous deux fois plus de stockage au même prix

Dans le cadre de cette promo, la première bonne nouvelle, c’est que vous pouvez justement vous offrir les versions dotées de stockage interne deux fois plus élevé que le permet normalement votre budget.

Vous pouvez ainsi acheter :

Le Galaxy S23 256Go au prix du 128Go ;

Le Galaxy S23+ 512Go au prix du 256Go ;

Le Galaxy S23 Ultra 512Go au prix du 256Go ;

Le Galaxy S23 Ultra 1 To au prix du 512Go.

De grosses remises immédiates en souscrivant au forfait 200 Go de Bouygues Telecom

Les Samsung Galaxy S23 Series restent trop chers pour vous ? Pas de panique ! Bouygues Telecom casse complètement leur prix en vous faisant une offre unique : d’énormes remises immédiates si vous souscrivez au Forfait 200 Go de l’opérateur ! Ce dernier est facturé à 31,99 €/mois pendant 1 an, puis 49,99 €/mois, avec 24 mois d’engagement.



Grâce à cette offre, vous bénéficiez de :

Un peu moins de 500 € de remise sur le Galaxy S23 ;

Plus de 550 € de remise sur le Galaxy S23+ ;

Un peu moins de 600 € de remise sur le Galaxy S23 Ultra.

C’est tout simplement énorme !

Par ailleurs, une offre de remboursement après achat de 80 € permet de casser encore plus de coût de revient final de ces appareils.

Payez vos nouveaux smartphones sur 36 mois !

En plus des remises évoquées ci-dessus, Bouygues Telecom et Younited vous propose une offre de financement grâce à laquelle vous pouvez payer le reste après remise sur une période de 36 mois après un paiement minimal à l’achat.

Le Galaxy S23 à 13 €/mois sur 36 mois !

Modèle standard de cette série, le Galaxy S23 possède un superbe écran ultra immersif de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Equipé de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm associée à 8 Go de RAM, il est puissant et prend parfaitement en charge toutes les dernières applis. Avec cette promo, le Galaxy S23 256 Go vous revient donc à 1€ à l’achat + 12,80€/mois pendant 36 mois.

Le Galaxy S23+ à 19 €/mois sur 36 mois !

Plus grand, le Galaxy S23+ est doté d’un écran de 6,6 pouces. Pour le reste, il reprend les caractéristiques du S23 dans un format plus généreux, pour encore plus de fun et de possibilités.

Dans le cadre de cette promo, le Galaxy S23+ 512Go vous revient à 1€ à l’achat + 18,36€/mois pendant 36 mois.

Le Galaxy S23 Ultra à 23€/mois sur 36 mois

Fer de lance de cette série, le Galaxy S23 Ultra se dote, pour sa part, d’un écran AMOLED LTPO 2 de 6,8 pouces et profite de 5 capteurs arrière, dont un grand-angle de 200 mégapixels, avec le zoom optique 10x et le pace Zoom jusqu’à 100x ! Ce puissant photophone est, lui aussi, équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen2 et donne accès au riche écosystème Galaxy. Dans le cadre de cette promo, le Galaxy S23 Ultra 512Go vous revient à 19,90€ à l’achat + 22,28€/mois pendant 36 mois.

Un bonus sur reprise pour boucler la boucle

Enfin, n’hésitez pas à faire reprendre votre ancien smartphone. Vous pourrez ainsi bénéficier, en plus du montant de la reprise, d’un bonus allant jusqu’à 150 € ! Rappelons que cette promo prend fin ce 16 février à minuit. Ne perdez donc pas de temps !