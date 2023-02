Honor 70 5G : le milieu de gamme au style premium est à prix canon chez Bouygues Telecom !

Sorti il y a quelques mois, le Honor 70 5G fait partie des smartphones milieu de gamme les plus en vue du moment. Son design premium, son bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz et son autonomie très confortable ne laissent en effet pas indifférent. Et alors qu’il propose déjà l’un des rapports qualité/prix les plus intéressants du marché, Bouygues Telecom le rend encore plus accessible à tous, à travers une promo exceptionnelle. Au programme, une énorme remise, une ODR et plein d’autres avantages grâce auxquels votre nouveau smartphone ne vous coûte que 3€/mois.

L’offre canon de Bouygues Telecom pour s'offrir le Honor 70 5G

Le Honor 70 5G à seulement 1€ à l’achat, puis 3€/mois pendant 24 mois ! Impossible ? Et c’est pourtant bien ce que vous propose aujourd’hui Bouygues Telecom à travers cette promo. Pour cela, l’opérateur utilise trois jokers :

Un maxi forfait mobile qui casse le prix du Honor 70 5G

Alors que le prix de vente conseillé du Honor 70 5G est de 639,90 €, Bouygues Telecom vous offre une remise immédiate de plus de 500 € (516,90 euros) à une seule condition : que vous souscriviez à son forfait 200 Go lors de l’achat de votre nouveau smartphone. Pour info, ce forfait Bouygues Telecom est facturé 31,99€/mois pendant 12 mois, puis 49,99 €/mois (avec 24 mois d’engagement), et donne droit, en plus des 200 Go de data en 4G/4G+ par mois, à :

L’illimité pour les appels et SMS depuis et vers la France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE, la Suisse et Andorre vers ces mêmes zones ;

Les appels illimités vers les numéros fixes de 120 pays ;

Les appels et SMS illimités vers les numéros fixes de tous les pays de l’UE, mais aussi vers les mobiles de Chine, du Canada et des Etats-Unis.

A cela, s’ajoutent les fameux avantages Smartphones de l’opérateur, dont l’un des plus intéressants est une facilité de paiement pour régler le reste du montant pour l’achat de votre Honor 70 5G.

Payez le reste en 24 fois !

Après l’application de cette énorme remise immédiate, Bouygues Telecom vous donne encore une chance de ne pas vous ruiner. Pour cela, en parallèle avec Younited, il propose une facilité de paiement sur 24 mois à 0%.

Résultat : vous payez seulement 51€ à l’achat + 3€/mois pendant 24 mois !

Une ODR de 50€ pour couronner le tout

Le troisième joker de cette offre est une offre de remboursement après achat. Dès que vous recevez votre smartphone, suivez les indications fournies par le site et renvoyez le coupon pour recevoir un remboursement à hauteur de 50 €. Au final, vous ne dépensez donc que 1€ à l’achat + 3€/mois pendant 24 mois pour acquérir votre Honor 70 5G.

Honor 70 5G : élégant, puissant et endurant

Pour rappel, le Honor 70 5G est un superbe modèle milieu de gamme qui a des allures de smartphone haut de gamme avec sa coupe fine, ses deux beaux modules photos circulaire à l’arrière. Il est doté d’un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces rafraîchi à 120Hz et est propulsé par une puce Snapdragon 778G+ compatible 5G. Ce puissant processeur est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Pour la photo et la vidéo, le Honor 70 5G est équipé d’une triple caméra arrière de 54+50+2 mégapixels, ainsi que d’un capteur frontal de 32 mégapixels. Sa grosse batterie de 4 800 mAh vous accompagne toute la journée et se recharge à 60% en seulement 20 minutes grâce à la technologie de charge rapide à 66 W.