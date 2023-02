Google Pixel 7 : L'excellent smartphone de Google est en promotion incroyable chez Amazon !

Vous l'avez vu passer sur Youtube et vous souhaitez maintenant vous offrir l'un des meilleurs smartphones de 2022 ? Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez l'acheter moins cher que les autres. En effet, Amazon propose actuellement le Google Pixel 7 au meilleur prix. Ce smartphone de Google est doté d'une excellente fiche technique et de fonctionnalités bien pratiques pour la photographie. Sa nouvelle puce Google Tensor 2, ses excellentes fonctionnalités photos et sa très bonne autonomie en font un très bon rapport qualité-prix qui concurrence directement les derniers Xiaomi, Samsung ou Apple. Aujourd'hui, son prix passe à seulement 573,54€ au lieu de 649€ habituellement. La meilleure offre actuelle sur le Google Pixel 7 !

Design : que nous propose ce nouveau Google ?

Le Pixel 7 est proposé à l'achat en trois coloris différents (noir, blanc et vert). Il a un poids de 197 g et a pour dimensions 115,6 x 73,2 x 8.7 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et l'eau. Sur le plan de la connectique, il comporte un port USB Type-C 3.2. Deux cartes nano SIM + eSIM peuvent être embarquées. Le Pixel 7 est un smartphone doté d'un écran OLED d'une définition de 2400 X 1080 px, de 90 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,3 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Performances et endurance

Nous retrouvons la puce Google Tensor G2, épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. L'appareil intègre également une puce graphique ARM Mali G710. Au niveau du réseau et de la connectivité, le mobile possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. Le portable utilise Android 13. Sa batterie de 4 355 mAh de capacité est compatible avec la charge sans fil ou la charge rapide 30 W.

Un appareil photo avec trois objectifs

Voilà quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : trois modules photos sont présents sur le Pixel 7, deux modules arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le second objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant possède, lui, 10 Mpx de résolution. Ce portable embarque un stabilisateur optique. Le Pixel 7 vous permettra par ailleurs de capturer vos clips vidéo en 4K@60 IPS.