Les premiers détails techniques du Asus ROG Phone 7 Pro dévoilés

Sur le marché des smartphones, disons que l’on peut grossièrement le diviser en trois catégories. La première serait pour les téléphones portables pliants, la seconde pour les mobiles classiques de l’entrée de gamme jusqu’au plus haut et les smartphones gaming. Ces derniers profitent d’un design spécial, aux côtés bien racés et il y a principalement deux marques qui s’illustrent dans ce segment de marché : Asus et Nubia (Red Magic) bien que la marque POCO soit aussi à considérer misant sur un design assez différent des modèles conventionnels et proposant, par exemple, sur certains modèles, des gâchettes sensitives qui permettent de prendre l’avantage dans les jeux.

La succession se prépare

Actuellement, Asus propose les ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate. Ils seront remplacés cette année par de nouveaux modèles et notamment les ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Pro. Ce dernier commence à faire parler de lui. En effet, si on en croît la photo postée sur l’un des réseaux sociaux chinois, il semblerait qu’il soit équipé d’un processeur capable d’offrir une fréquence d’horloge de 3,19 GHz. On peut aussi voir que le mobile embarque 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. La photo montre également le nom de l’appareil, dans le coin en bas à gauche, qui est donc le ROG Phone 7 Pro.

Cette fréquence d’horloge correspond à un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Il s’agit du chipset le plus performant qui soit actuellement disponible pour les smartphones sous Android. Récemment, pour les modèles ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate, Asus a préféré faire confiance à MediaTek puisqu’il s’agit d’un Soc Dimensity 9000+. Les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro sont, eux, dotés d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1.



Asus ROG Phone 6D Ultimate

Peut-être du Wi-Fi 7 à bord ?

Pour le reste des caractéristiques techniques du futur ROG Phone 7 Pro, il faudra patienter jusqu’à d’autres indiscrétions ou une fiche officielle présentée par la marque. Rappelons que les ROG Phone 6 Series, dirons-nous profitent d’un grand écran AMOLED de 6,78 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2448 pixels compatible HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage de 720 Hz. On n'imagine pas les ROG Phone 7 avec un écran moins intéressant que celui-ci. Il pourrait profiter du Wi-Fi 7 qui est disponible au sein de la puce de Qualcomm et qui devrait être activable via une simple mise à jour, restera à trouver des routeurs compatibles mais on sait qu’Asus est un acteur non négligeable dans ce domaine et pourrait proposer des appareils idoines.

Rappelons aussi que les ROG Phone 6 Series bénéficient d’une batterie de 6000 mAh avec une charge à 65 watts avec trois capteurs photo de 50 mégapixels, 13 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un objectif de 5 mégapixels. Il y a un capteur à selfie de 12 mégapixels. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Nous verrons si la marque taïwanaise les utilise pour cette nouvelle série ou propose des évolutions qui seront bienvenues.