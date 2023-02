Hisense annonce le dépôt d’un brevet pour un smartphone avec un écran qui entoure totalement l’appareil

Verrons-nous un jour le nouveau concept proposé par la marque Hisense ou restera-t-il à l’état de projet dessiné sur des notes bloquées dans le tiroir d’un bureau. Seul l’avenir nous le dira. En effet, la marque a ainsi annoncé avoir déposé un nouveau brevet pour un smartphone au design particulièrement original.

Le téléphone propose effectivement une très large surface d’affichage. Celle-ci commence en façade du mobile pour se finir dans son dos en passant par le profil inférieur. Cela nous a fait tout de suite pensé au smartphone Xiaomi Mi Mix Alpha annoncé en 2019 puis finalement abandonné malgré le dépôt d’un brevet pour le Mi Mix Alpha II. Toutefois, Hisense a opté pour un entourage du mobile par la surface d’affichage de manière verticale contre un concept horizontal pour les mobiles Xiaomi.

Des capteurs photo parfaitement intégrés

Le dessin des smartphones proposé par Hisense sur son dépôt de brevet montre l’arrière de l’appareil. On peut y voir une zone réservée aux capteurs photo qui seraient au nombre de quatre avec trois objectifs alignés verticalement tandis que le téléobjectif serait sur le côté. Il semblerait qu’il y ait un capteur sur l’un des profils de l’appareil ce qui le rendrait totalement unique, outre son écran “surround”.

Rappelons que la marque Hisense n’est pas totalement nouvelle sur le marché des smartphones même si elle est peu présente en France. Elle propose des modèles dont certains sont originaux comme le Hisense A6 avec ses deux écrans, l’un classique en façade et l’autre monochrome à l’arrière pour des activités de lecture.

Nous verrons si la société arrive à conceptualiser le modèle déposé sur le brevet et si l’appareil est finalement commercialisé. En attendant, il est toujours intéressant de voir les marques déposer des brevets signifiant ainsi un certain intérêt et un marché encore loin d’avoir trouvé tous les débouchés et qu’il reste encore beaucoup d’innovations à venir.