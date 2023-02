Xiaomi 11T : une promo incroyable pour cet excellent Smartphone chez Amazon

Le Xiaomi 11T au très bon rapport qualité/prix est encore moins cher aujourd'hui chez le géant du e-commerce. Avec une réduction de plus de 40%, cet excellent Smartphone compatible 5G est au meilleur prix chez Amazon. Vous voulez en savoir plus sur ce bon plan ? On vous donne tous les détails dans la suite de cet article

Le Xiaomi 11T à prix choc chez Amazon

Envie de changer de téléphone pour un nouveau smartphone Xiaomi ? Voici une bonne affaire à ne pas manquer pour mettre la main à prix mini sur le très performant Xiaomi 11T 5G. Sur le site Amazon ce très bon smartphone voit son prix chuter grâce à une réduction immédiate de -43%. Ainsi, vous pouvez obtenir ce modèle Xiaomi pour 308.66€ au lieu de 545€ soit une économie immédiate de 236.34€. Il vous faudra choisir le Xiaomi 11T 128Go en gris pour obtenir ce tarif réduit. Les quantités sont limitées, vous devez donc faire vite pour profiter de ce bon plan.

Le look du Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T a un poids de 203 g et a pour dimensions 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Du côté des connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil intègre des emplacements pour les cartes nano SIM. Le smartphone 11T est équipé d'un écran AMOLED d'une définition de 2400 X 1080 px, de 6,67 pouces de diagonale et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Photo et vidéo

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : quatre objectifs sont présents sur le Xiaomi 11T, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.75. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif avant propose une résolution de 16 Mpx. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique. Au niveau des clips vidéo, l'appareil peut enregistrer en 4K.

Que nous promet ce Xiaomi 11T côté performances et autonomie ?

Du point de vue des performances, ce Smartphone Xiaomi est doté d'une puce MediaTek Dimensity 1200. L'appareil possède par ailleurs un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G77 MC9. La RAM de cet appareil est de 8 Go. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le mobile utilise la version Android 11. Côté autonomie, sa batterie de 5 000 mAh de capacité est compatible avec une charge rapide de 67 W.