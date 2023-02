Le Samsung Galaxy A13 5G est à prix choc grâce à ce code promo mais seulement aujourd'hui !

Le Samsung Galaxy A13 profite d'une remise immédiate de 70€ à la commande et passe ainsi à 178.98€ au lieu de249€. Pour bénéficier de la réduction de 20€ valable uniquement ce mercredi, il suffit de renseigner le code promo RAKUTEN20 lors de la commande. Vous pourrez ainsi économiser 90€ soit le Galaxy A13 5G à 159.99€.

Le design du Galaxy A13 5G

Le Galaxy A13 5G pèse 195 g et a pour dimensions 164.5 x76. 5x8. 8 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Ce Smartphone Samsung accepte uniquement les cartes nano SIM. Le Galaxy A13 5G est équipé d'un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 720 X 1600 px de définition et de 6,5 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Photos et vidéos

Quant à l'appareil photo, quatre objectifs sont présents sur le Galaxy A13 5G, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant possède quant à lui une résolution de 5 Mpx. Du point de vue des clips vidéo, le portable peut filmer en Full HD (1920 x 1080) @30fps.

Un Samsung pas cher compatible 5G

Sous le capot, nous retrouvons la puce Mediatek Dimensity 700. Ce SoC est par ailleurs doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali-G57 MC2. Du côté de la RAM, il offre un espace de 4 Go. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil utilise Android 11. D'un point de vue de l'endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie de 5 000 mAh de capacité. Pour recharger votre portable à tout moment, profitez d'une charge rapide de 15 W.