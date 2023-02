Avec le forfait mobile Oxygène de Prixtel, offrez un grand bol d'air à la planète et à votre budget !

Décidément, chez Prixtel, on ne fait pas les choses à moitié : avec son offre Oxygène, l'opérateur français basé à Aix-en-Provence vous propose un forfait à la fois flexible, sans engagement, écologique et - cerise sur le gâteau - vraiment économique. Faites vite : il s'agit d'une série limitée !

Prixtel, l'opérateur mobile (vraiment) engagé en faveur de l'environnement

Son nom ne vous est sans doute pas inconnu, puisque Prixtel commercialise des forfaits mobiles innovants et économiques depuis 2004. Plus de 500 000 clients lui font déjà confiance. Et pour cause, l'opérateur virtuel opérant sur le réseau SFR a largement fait ses preuves : il a d'ailleurs été désigné meilleure enseigne pour la qualité de son service client dans le palmarès 2022 organisé par le magazine Capital (catégorie “Opérateurs mobiles, téléphonie, Internet, TV”).

Cocorico : Prixtel est une entreprise française à taille humaine, installée dans les Bouches-du-Rhône depuis sa création. Dans le marché ultra-concurrentiel de la téléphonie mobile, l'opérateur bouscule les codes en proposant uniquement des forfaits écologiques, anti-gaspi numérique et neutres en CO2.

Qu'est-ce qu'un forfait mobile neutre en CO2 ?

Voilà déjà deux ans que Prixtel a fait le choix de proposer des forfaits mobiles plus respectueux de l'environnement. Partant du constat que la consommation numérique participait pour une large part au réchauffement climatique (l'utilisation d'un seul forfait mobile pouvant générer jusqu'à 30 kg de CO2 chaque année !), l'opérateur a décidé d'agir en compensant l'intégralité des émissions carbone de ses clients.

Chez Prixtel, pas de blabla, mais des actions concrètes avec la mise en place de projets de compensation labellisés Bas Carbone par le Ministère de la Transition Écologique. Il s'agit de projets de reboisement situés dans le Maine-et-Loire et le Loir-et-Cher, élaborés en partenariat avec l'entreprise française Stock CO2.

La Série Limitée Oxygène ne déroge pas à la règle : en choisissant ce forfait mobile à petit prix, vous avez la garantie que toutes les émissions générées par votre consommation seront compensées. Plutôt chouette, non ?

Oxygène : un forfait ajustable sans engagement dès 6,99 €/mois seulement

Pour Prixtel, consommer responsable, c'est aussi sortir d’une démarche de surconsommation et reprendre le contrôle sur ses usages. C'est pourquoi le forfait Oxygène est flexible, à l'instar de toutes les offres de l'opérateur. Oxygène intègre plusieurs paliers de consommation, ce qui vous offre un double avantage :

économique, d'une part, puisque vous ne payez que les gigas que vous consommez réellement ;

écologique (encore !), puisque vous êtes amené à consommer plus consciemment et donc plus raisonnablement votre forfait !

Cette série spéciale inclut :

20 à 60 Go de données mobiles utilisables sur le réseau 4G/4G+ de SFR en France métropolitaine ;

15 Go de données mobiles depuis l'Union européenne et les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone et depuis l'Union Européenne et l'Outre-mer.

De quoi profiter pleinement de son smartphone au quotidien ! Le forfait Oxygène affiche un prix tout simplement irrésistible : seulement 6,99 €/mois jusqu'à 20 Go consommés, 8,99 €/mois jusqu'à 40 Go et 10,99 €/mois jusqu'à 60 Go. Un mini prix qui reste fixe même après un an, afin de préserver votre budget dans la durée !

Avec Oxygène, vous faites le choix d'un forfait mobile sans engagement bon pour la planète et pour votre porte-monnaie. Que demander de plus ?