Le stylet Samsung S Pen ne pourra pas entrer dans le Galaxy Z Fold5

L’écran du smartphone Samsung Galaxy Z Fold3 supporte le S Pen pour prendre des notes ou pour dessiner, par exemple. Depuis, nous attendons que les prochains mobiles pliants de la marque sud-coréenne puissent le ranger dans leurs châssis pour ne plus le perdre. Le Galaxy Z Fold4 n’a pas d’emplacement à cet effet et il semble que son successeur n’en propose pas non plus.

Le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S22 Ultra et les Galaxy Notes avant eux proposent ou offraient un emplacement pour ranger le stylet S Pen et pouvoir non seulement le maintenir en lieu sûr mais aussi le recharger. En outre, il est directement fourni avec ses modèles. Ce n’est pas le cas avec les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Fold4 où le S Pen est proposé, à part, en tant qu’accessoire. Il faut ensuite rechercher un étui qui va bien pour le protéger et le recharger, sinon, on prend le risque de l’oublier quelque part.

Les plus optimistes pensaient que le Galaxy Z Fold4 aurait un emplacement dans son châssis qui permettrait de ranger et de charger l’accessoire. Il n’en fût rien. Alors, les spéculations vont bon train concernant son successeur, le Galaxy Z Fold5 dont l’annonce est prévue pour cet été (sur le même calendrier que les Z Flip4 et Z Fold4 présenté début août 2022). Or, il semble que la conception finale du prochain smartphone pliant de Samsung soit arrêtée et que la marque ait décidé de fabriquer un smartphone plus fin que le précédent plutôt que de faire de la place à l’intérieur pour en laisser suffisamment au S Pen, ce qui, automatiquement, le rendrait plus épais.



Samsung Galaxy Z Fold4 vs Galaxy Z Fold5

Pas de stylet ultra fin préférant un design plus fin pour l’appareil

Pour la marque sud-coréenne, cette décision tiendrait surtout au fait de pouvoir faire face aux Oppo Find N2 ou au Google Pixel Fold annoncé comme étant particulièrement fins notamment pour le mobile américain. Samsung travaillerait sur un stylet particulièrement fin mais pas trop non plus pour ne pas qu’il se brise dès qu’on le tord un peu trop, par exemple. L’idée serait de trouver le bon compromis entre finesse, résistance et confort d’utilisation notamment pour l’écriture.

Le stylet du Galaxy S23 Ultra est déjà très fin et il est possible qu’il se passe une ou deux générations encore avant que la firme arrive à trouver l’outil et l’ergonomie idéale. En tout cas, cela ne sera certainement pas pour le Galaxy Z Fold5 dont les spécifications sont aujourd’hui déterminées.