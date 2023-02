Duel de forfait mobile 130Go sans engagement à prix promo : Free Mobile vs B&You !

Envie de faire le plein de data à petit prix ? Nous vous proposons aujourd'hui un duel serré de forfaits mobile avec 130Go à prix promo et sans engagement de durée des opérateurs Bouygues Telecom et Free Mobile. On vous détaille ces deux Séries Limitées dans la suite de cet article !

La Série Free Mobile 130Go de 4G à moins de 15€

La série Free Mobile est proposée en promotion à 14.99€ par mois et ce pour une durée de 12 mois. Cette offre sans engagement de durée bascule à l'issue des 12 premiers mois sur le forfait Free 210Go de 5G/4G à 19.99€ par mois. Avec cet abonnement de téléphone, vous bénéficierez la première année d'une enveloppe Web de 130Go en France métropolitaine. Il vous sera également possible de vous connecter à internet en illimité en utilisant les hotspot Free WiFi dans l'hexagone. Vous pourrez aussi profiter de votre Smartphone en voyage depuis l'UE et DOM grâce à l'enveloppe Web de 18Go par mois mise à disposition. L'application Free Ligue 1 vous est offerte avec ce forfait mobile. Pour ce qui est des communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS sans compter en France et DOM et envoyer vos plus belles photos et vidéos en illimité depuis la France. En voyage (UE et DOM, les appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM.

Le forfait B&You 130Go de 5G à 15.99€ par mois

Bouygues Telecom de son côté vous propose de vous équiper d'un forfait mobile avec 130Go au prix de 15,99€/mois sans engagement et sans condition de durée. Cette offre mobile facturée donc 1€ de plus que l'offre précédente n'évoluera pas au bout de quelques mois. Autre atout, ce forfait pas cher est compatible 5G, vous pourrez donc passer à la vitesse supérieure à condition de détenir un Smartphone 5G et de vous situer dans une zone couverte par ce réseau de cinquième génération. Sa belle enveloppe data de 130Go est valable en France dont 30Go sont utilisables en Europe et dans DOM. Vous disposerez également des appels & SMS/MMS sans limite en France métropolitaine !