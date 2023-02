Samsung propose une offre exceptionnelle pour l'achat d'un Galaxy S22 : une Galaxy Watch 4 offerte en cadeau !

Les fans de la marque Samsung vont être ravis ! Le constructeur propose une offre alléchante pour tout achat d'un Galaxy S22 cette semaine. En effet, du 20 au 26 février 2023, chaque client qui achète un Galaxy S22, quel que soit le modèle et la couleur, recevra une Galaxy Watch 4 Classic en cadeau. Découvrez les détails de cette offre exceptionnelle et les caractéristiques de ces deux produits haut de gamme.

Profitez d'une Galaxy Watch 4 gratuite !

Incroyable nouvelle pour les fans de la marque Samsung ! Pourquoi se contenter d'acheter un téléphone portable, quand vous pouvez avoir un cadeau surprise en prime ? Du 20 au 26 février 2023, pour tout achat d'un Samsung Galaxy S22, vous pourrez obtenir une Galaxy Watch 4 Classic gratuitement ! C'est une offre très intéressante, qui vous permet de profiter d'une montre connectée haut de gamme en plus de votre téléphone portable, et d'économiser jusqu'à 399€.

La Galaxy Watch 4 Classic est une montre connectée de qualité supérieure, qui allie parfaitement style et fonctionnalité. Avec son écran AMOLED de 1,4 pouce et son processeur Exynos W920, elle est résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres et dispose d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 40 heures. Elle est disponible en deux couleurs élégantes : Noir et Argent, et en taille 46mm.

Une belle opportunité pour obtenir le Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 est un téléphone portable magnifique et performant, avec une qualité 5G haut de gamme et une certification IP68 qui le protège contre l'eau et les poussières. Avec son écran AMOLED de 6,1 pouces, une résolution de 1080 x 2340 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une qualité d'image exceptionnelle. Il est également équipé d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour une sécurité supplémentaire.

Ne manquez pas cette occasion unique d'obtenir deux produits de haute qualité en une seule fois ! Pour bénéficier de cette offre limitée dans le temps, rendez-vous sur le Samsung shop, ajoutez le Galaxy S22, sélectionnez le modèle de montre connectée de votre choix, et le tour est joué ! Cependant, n'oubliez pas que les stocks sont limités, alors ne perdez pas de temps et profitez de cette offre dès maintenant !