BON PLAN : Un forfait mobile 20Go à seulement 6.99€ par mois et sans condition de durée !

Vous recherchez un forfait de téléphone avec un enveloppe data correcte à petit prix ? Nous avons sélectionné pour vous les trois meilleurs choix du moment avec les opérateurs Prixtel, NRJ Mobile et Syma Mobile. Découvrez ces trois offres canons avec 20Go à seulement 6.99€ par mois et pas que la première année !

La promo Oxygène de Prixtel : 20Go à 6.99€ sur le réseau SFR

Prixtel propose un forfait mobile 20 Go à 6,99 €/mois qui comprend les avantages suivants :

20 Go de données sur le réseau SFR en France métropolitaine,

15 Go de données depuis l'Outre-Mer et l'Union européenne

appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, les DOM et l'UE.

Préisons que si vous dépassez les 20Go de data en France, Prixtel applique automatiquement deux autres paliers à 8.99€ pour une utilisation entre 20 et 40Go et à 10.99€ entre 40 et 60Go de données mobiles.

Cette offre de téléphone illimitée est sans engagement et vous pouvez la résilier à tout moment.

La promo NRJ Mobile : un forfait illimité 20Go à 6.99€ sur le réseau Bouygues Telecom

Si vous optez pour l'offre de NRJ Mobile, vous pourrez profiter d'un forfait de téléphone 20 Go à seulement 6,99 €/mois (au lieu de 7,99 €/mois). Cette offre inclut également 20 Go de données sur le réseau Bouygues Telecom en France métropolitaine, 8 Go de données depuis les DOM et l'UE, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, les DOM et l'UE. Cette promotion est valable sans condition de durée et l'abonnement est sans engagement.

Le forfait Syma Mobile 20Go à 6.99€ et pas que la 1ère année

Syma Mobile propose également un forfait mobile 20 Go à 6,99 €/mois, incluant 20 Go de données sur le réseau SFR en France métropolitaine, 5 Go de données depuis l'Outre-Mer et l'UE, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, les DOM et l'UE. Avec cet abonnement mobile pas cher, vous pourrez aussi appeler à volonté vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européenns. Cette offre est également sans engagement et valable sans condition de durée.

En résumé, ces trois offres de téléphone 20 Go sont très compétitives en termes de prix et proposent des avantages intéressants en matière de données et de communications. Vous avez la liberté de choisir celle qui vous convient le mieux, en fonction de vos besoins.