BON PLAN : 2 mois offerts avec le nouveau forfait mobile B&You 100Go

Un nouveau forfait mobile B&You vient de débarquer aujourd'hui chez Bouygues Telecom ! L'opérateur vous propose un abonnement de téléphone 100Go à seulement 15.99€ par mois et sans engagement de durée. Mais ce n'est pas tout, les 2 premiers mois sont offerts et la carte SIM est à 1€ au lieu de 10€. Vous voulez en savoir plus sur ce nouveau bon plan B&You ? Tous les détails par ici !

Le nouveau forfait sans engagement avec 100Go à 15,99€ + 2 mois offerts

Le forfait mobile B&You 100Go de Bouygues Telecom tout juste arrivé aujourd'hui vous permet de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine pour la somme de 15,99€ par mois même au-delà de la première année d'abonnement ! En plus de vous proposer un prix bas, l'opérateur vous offre les deux premiers mois d'abonnements. Et ce n'est pas tout la carte SIM tripe découpe est passée de 10€ à 1€.

Outre les 100Go fournis pour vos usage Web dans l'hexagone, l'opérateur vous permet aussi de vous connecter à hauteur de 25Go lorsque vous voyagerez à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Les gigas utilisés depuis ces destinations seront décomptés chaque mois de votre enveloppe data globale.

Pour les communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'Europe.

Pour passer à la vitesse supérieure avec votre Smartphone et sans vous ruiner, Bouygues Telecom propose une option à seulement 3€ par mois. En ajoutant cette dernière à ce forfait B&You, vous profiterez de 100Go sur le réseau 5G de Bouygues Telecom pour seulement 15.99€ par mois.

Les offres B&You 1Go et 200Go à prix promo toujours d'actualité

Deux autres offres promotionnelles sont également disponibles selon vos envies et besoins : 1Go ou 200Go. L'offre B&You 1Go est à 6,99€ par mois et vous permet d'utiliser votre giga en France, en Europe et DOM.

Avec l'offre 200Go à 19,99€ par mois, vous pourrez vous connecter en toute tranquillité grâce aux 200Go mis à votre disposition. En Europe et DOM, cette offre connectée comprend 25Go de données mobiles. Que vous choisissez l'un ou l'autre, vous profiterez de l'illimité pour communiquer, et ce, partout en Europe.