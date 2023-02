Promo exceptionnelle sur les Samsung Galaxy S23 Series : profitez vite de cette offre exclusive !

Pour célébrer la sortie de ses nouvelles pépites - les smartphones haut de gamme Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra - Samsung a décidé de mettre les petits plats dans les grands en proposant une offre à durée limitée tout simplement irrésistible. C'est vraiment le moment de s'équiper : ce super bon plan est valable jusqu'au 31 mars seulement !

Et si vous vous offriez un petit bijou de technologie ?

Derniers-nés de la gamme Galaxy S, les flagships S23 ont été présentés le 1er février, à l'occasion du très attendu Samsung Unpacked. Encore une fois, les smartphones iconiques du géant sud-coréen remportent tous les suffrages : design, photo, performances, écran, autonomie… Les Galaxy S23 Series sont de véritables bijoux technologiques et s'affichent résolument comme des smartphones d'exception dans un marché ultra-concurrencé et toujours plus inventif.

Parmi les points forts de la gamme S23, citons bien sûr la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, grande nouveauté de cette nouvelle génération, un must en matière de performances. Évidemment, les Galaxy S23 s’imposent également comme des références de la photographie sur smartphone, notamment le modèle Ultra qui présente un capteur principal 200 Mp avec stabilisation optique améliorée. Créer des chefs-d'œuvre est désormais à portée de main !

Malgré des caractéristiques hors du commun, les Galaxy S23 Series affichent un prix tout à fait compétitif : à partir de 959 € pour le modèle S23, 1 219 € pour le S23+ et 1 419 € pour le S23 Ultra.

Samsung vous gâte avec une promo absolument envoûtante

C'est le moment de vous faire plaisir : Samsung vous fait bénéficier de trois remises combinées pour tout achat d'un smartphone Galaxy S23 Series, quel que soit le modèle, la capacité de stockage et le coloris choisis !

Avantage n° 1 : 100 € de bonus reprise sur votre ancien smartphone

Jusqu'au 31 mars, pour l'achat ou la location d'un Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra, Samsung vous offre 100 € de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil. Inutile de laisser votre vieux smartphone (ou tablette) au placard, celui-ci peut vous rapporter gros !

Avantage n° 2 : Jusqu'à 150 € remboursés sur l'achat d'un accessoire connecté !

Et si vous profitiez de l'achat de votre Galaxy S23 pour faire le plein d'objets connectés ? Samsung vous rembourse jusqu'à 150 € sur un ou plusieurs accessoires et objets connectés éligibles : Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, SmartTag, etc.

Conditions de l'offre : jusqu’à 100 € remboursés par Galaxy S23 ou S23+ acheté ou loué et jusqu'à 150 € remboursés par Galaxy S23 Ultra acheté ou loué, dans la limite du montant d’achat des produits connectés Samsung éligibles. Pour en profiter, il suffira de soumettre votre demande de remboursement en ligne avant le 14 avril 2023.

Voilà une excellente occasion de faire plaisir à un proche (ou de se faire plaisir !)

Avantage n° 3 : 5 % de remise sur votre 1e commande sur Samsung.com

Dernier avantage, et pas des moindres : s'il s'agit de votre premier achat sur le site du constructeur, Samsung vous octroie une remise exceptionnelle de 5 % !