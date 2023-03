MWC 2023 : Unihertz Luna, très inspiré du Nothing phone (1) mais aussi de l’iPhone 14 Pro

Lors de nos déambulations sur le salon du Mobile World Congress 2023 de Barcelone, nous avons été particulièrement étonné de voir un smartphone qui ressemblait beaucoup au Nothing phone (1) et à y regarder de plus près, il a le même design que les capteurs photo au dos de l’iPhone 14 Pro. En voici tous les détails.

Pour concevoir leurs appareils, certaines marquent partent d’une feuille blanche alors que d’autres s’inspirent des autres modèles déjà disponibles chez la concurrence. Il semble que cela soit le cas de la société chinoise Unihertz qui a profité du salon MWC 2023 de Barcelone pour exposer sa dernière « création », le smartphone Luna. Celui-ci était exposé sur le stand de la marque et on peut dire qu’il a attiré les regards. En effet, présentés de dos, plusieurs exemplaires illuminaient fièrement leur surface arrière, comme le Nothing phone (1), sorti il y a quelques mois déjà et qui semble remporter un certain succès. Les LED au dos sont plus nombreuses mais aussi beaucoup moins bien finis que sur le modèle de Nothing. Elles peuvent s’animer lors de l’arrivée d’une notification ou battre le rythme de la musique jouée par l’appareil.

Un modèle aussi inspiré de l’iPhone 14 Pro mais en version entrée de gamme

À y regarder de plus près, on s’aperçoit que le bloc de capteurs photo du mobile, installé dans le coin supérieur à gauche est extrêmement similaire à celui que l’on peut voir sur les derniers iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. En outre, les profils sont aussi plats que ceux des produits Apple. En main, le Luna est particulièrement imposant et lourd. Les finitions font clairement penser à un modèle d’entrée de gamme.

D’ailleurs, le mobile sera prochainement disponible sur certains marchés (sans plus de précision sur lesquels) et pour un prix qui sera « inférieur à 300 € », selon l’un des responsables de marque que nous avons pu interroger sur place. Nous verrons s’il trouve son chemin jusqu’en France.

Techniquement parlant, le mobile embarque un chipset MediaTek Helio G99 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Il est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 18 watts. Compatible 4G, il est équipé d’un bloc de capteurs de 108+20+2 mégapixels au dos et d’une caméra de 20 mégapixels. Il est animé par Android 12.