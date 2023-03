Le smartphone ZTE Nubia Z50 Ultra pourrait être présenté le 7 mars prochain avec sa caméra sous l’écran

Actuellement, ZTE propose le smartphone Axon 40 Ultra dont vous pouvez lire notre test complet en cliquant sur le lien. Il devrait être prochainement remplacé par le Z50 Ultra si on en croit les dires de Ice Universe @UniverseIce dont le bilan des fuites est jugé très sérieux et qui a publié un message sur le réseau social Twitter mentionnant la date du 7 mars pour sa présentation officielle, en Chine. Il devrait être ensuite disponible sur les autres marchés. Comme son prédécesseur, le Z50 Ultra sera équipé d’un écran AMOLED qui cache le capteur photo frontal proposant ainsi une surface d’affichage totale par rapport aux encoches et autres poinçons. La dalle est ici fournie par l’autre fabricant de dalles pour les smartphones, BOE qui arrive à proposer une prouesse technique rendant les selfies plutôt réussis et une invisibilité totale notamment par rapport aux photos produites par les caméras que l’on peut encore voir sous les surfaces d’affichage fournies par Samsung Display pour Samsung Electronics équipant les Galaxy Z Fold3 et maintenant Galaxy Z Fold4.

Un design similaire au Red Magic 8 Pro, en plus sobre au dos

Dans le message d’Ice Universe, on peut voir plusieurs images de ce qui pourrait bien être le prochaine Z50 Ultra présentant un look très rectangulaire, un peu comme le dernier smartphone gaming de la marque, le Red Magic 8 Pro (lire notre test) qui profite, pourquoi s’en priver, aussi d’une caméra sous l’écran. L’écran aurait une surface d’affichage de 6,8 pouces et son capteur à selfie serait un module de 16 mégapixels.

On peut remarquer sur les visuels que les bordures de l’écran sont extrêmement fines, proposant ainsi un ratio façade/écran particulièrement élevé pour laisser une large place à l’image, ce qui est toujours une bonne chose. Si on en croit Ice Universe, il ne reste donc plus longtemps à patienter avant de tout savoir sur ce nouveau modèle en espérant qu’il soit ensuite disponible chez nous et surtout que la marque arrive enfin à traduire tous les menus du système…