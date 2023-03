iPhone 14 Plus : Plus grand et moins cher que l'iPhone 14, c'est ce que ce marchand vous propose avec cette promotion !

L'iPhone 14 Plus est actuellement à un prix plus bas que l'iPhone 14 sur d'autres sites. En effet, grâce à la promotion de 18% de ce marchand vous pouvez vous procurer cet iPhone au grand écran pour moins de 950€, un excellent prix sur ce smartphone haut de gamme sorti récemment.

Vous ne rêvez pas ! Pendant que certains sites ne bradent pas le prix de l'iPhone 14, Rakuten décide de faire passer le prix de l'iPhone 14 Plus à 949,99€, un prix bien plus bas que l'iPhone 14 sur certains sites. Profite de cette promotion pour un avoir un iPhone 14 plus grand et moins cher que la plupart des fans de la marque ! Au delà de l'écran, l'iPhone 14 Plus profite d'un belle fiche technique, légèrement différente de l'iPhone 14 "standard" :

Écran Super Retina de 6,7 Pouces , très bonne résolution et luminosité

, très bonne résolution et luminosité Puce A15 Bionic au rendez-vous

au rendez-vous A l'instar de l'iPhone 14, 3 nouveaux capteurs de 12 Mpx chacun

Jusqu'à 26h d'autonomie et la charge rapide 20W

Et si l'iPhone 14 Plus était le bon plan de la série ? Devant les prix élevés des versions Pro, l'iPhone 14 Plus apparait comme un très bonne alternative, surtout avec cette belle promotion de 18% qui fait passer son prix de 1119€ à 949,99€ !

Un smartphone avec un grand écran de haute qualité

Cinq couleurs différentes sont proposées pour l'iPhone 14 Plus, le noir, le blanc, le violet, le rouge et le bleu. Il pèse 203 g et mesure 160,8 x 78,1 x 7,8 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Quant à la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil est compatible avec les cartes nano SIM + eSIM. Au niveau de l'affichage, l'écran de l'iPhone 14 Plus, smartphone d'Apple, est doté d'une dalle OLED Super Retina avec 60 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,7 pouces et 2778 X 1284 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Que nous promet cet iPhone 14 Plus côté performances et endurance ?

D'un point de vue des performances, le portable opte pour une puce A15 Bionic. Le mobile intègre un processeur 6 cœurs ainsi qu'une puce graphique Apple GPU. La RAM de ce dernier est de 4 Go. Concernant la connectivité et le réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). La version iOS 16 est installée sur le mobile. Du côté de l'endurance, la batterie est compatible avec la charge rapide (20 W). La batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 4 325 mAh.

Photos et vidéos

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : trois modules photos sont présents sur l'iPhone 14 Plus, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.5. Quant à lui, le second objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution. Grâce à ce portable, vous pourrez filmer vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos.