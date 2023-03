Les Huawei P60 et Mate X3 seront officialisés le 23 mars, c’est la marque qui l’annonce

La société Huawei devrait organiser un événement pour la présentation de la série haut de gamme, Huawei P60 et le smartphone pliant Mate X3 le 23 mars prochain. Elle a publié une affiche en ce sens et en voici tous les détails.

La marque Huawei, toujours prise à partie par l’administration américaine lui interdisant d’utiliser des technologies US et de travailler avec des entreprises d’outre-Atlantique, compte malgré tout avancer sur le marché des smartphones. Ainsi, elle doit organiser le 23 mars prochain un événement pour présenter officiellement les caractéristiques techniques et le design de la nouvelle série de mobiles P60 et du nouveau smartphone pliant, le Mate X3. C’est la société elle-même qui a publié une affiche annonçant la chose et a pu être vu notamment sur le réseau social chinois Weibo. Un autre message a été posté sur ce dernier mentionnant que la marque présenterait également de nouvelles montres, de nouveaux écouteurs, etc. Il ne sera donc pas seulement question de smartphones.

Quelle fiche technique pour le Huawei P60 Pro ?

Selon les précédentes fuites, le Huawei P60 Pro est attendu avec un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum et une définition de 1440x3200 pixels. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en version 4G pour cause de restrictions, la firme chinoise ayant réussi à mettre suffisamment de puces de côté avant la prononciation des limites fixées par l’administration américaine. Le mobile serait alimenté par une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts et pouvant aussi se recharger sans fil.

Pour les photos, un domaine sur lequel la marque mise beaucoup, le P60 Pro est pressenti pour embarquer deux capteurs de 50 mégapixels, Sony IMX888 et Sony IMX858 associés à un téléobjectif de 64 mégapixels. Le mobile serait certifié IP68, donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.



Huawei P60

Quelles caractéristiques techniques pour le Huawei Mate X3 ?

Le smartphone Huawei Mate X3 est un modèle pliant qui utilise une charnière verticale, comme les Samsung Galaxy Z Fold4, Oppo Find N2 ou Honor Magic Vs, par exemple. Il vient succéder au Mate X2 qui n'a jamais été commercialisé en France. Le Mate X3 est pressenti avec un écran externe AMOLED, comme celui qui est à l’intérieur. Le mobile pourrait être animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 version 4G et une batterie d’une capacité de 4800 mAh supportant la charge à 66 watts. Il serait doté d’un capteur photo de 50 mégapixels Sony IMX766 associé à une caméra ultra grand-angle Sony IMX688 et un téléobjectif pour zoomer optiquement. Il se murmure qu’il pourrait utiliser la connexion par satellite. Nous verrons lors de la présentation si ces rumeurs disent vrai ou pas.