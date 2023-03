La fiche technique du OnePlus Nord CE 3 entièrement dévoilée bien avant sa présentation

La marque OnePlus a profité du salon du MWC pour présenter son nouveau OnePlus 11 Concept utilisant un système de refroidissement au dos et devrait prochainement se concentrer sur le lancement de ses mobiles de milieu de gamme représentés par les Nord 3 et Nord CE 3. Ce dernier vient de faire l’objet d’une fuite dévoilant ses principales caractéristiques techniques dont voici tous les détails.

Après le lancement du modèle le plus haut de gamme, le OnePlus 11, la marque a présenté le OnePlus 11 Concept lors du salon MWC de Barcelone avec son dos intégrant un système de refroidissement liquide comme sur les ordinateurs gaming permettant ainsi de limiter les surchauffes, de garantir une vitesse de fonctionnement optimale et de veiller à une charge constante et tempérée. Désormais, la marque va se concentrer sur les lancements de mobiles de milieu de gamme avec les séries Nord. Récemment, les caractéristiques techniques du prochain OnePlus Nord 3 étaient dévoilées.

Quelle fiche technique pour le OnePlus Nord CE 3 ?

Désormais, c’est au tour du OnePlus Nord CE 3 qui doit remplacer l’actuel Nord CE 2 de faire l’objet d’une fuite révélant l’essentiel de sa fiche technique. L’appareil disposerait d’un écran AMOLED sur une diagonale de 6,72 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Il serait animé par une nouvelle puce, Qualcomm Snapdragon 782G associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie qui pourrait être associée à 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Le mobile pourrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui devrait supporter la charge à 80 watts. L’écran aurait un lecteur d’empreinte digitale dessous pour authentifier son propriétaire. Pour les photos, le mobile embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX890. Il serait accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels serait là pour faire des photos extrêmement proches du sujet, à 2 cm, en mode macro.

Quel design pour le OnePlus Nord CE 3 ?

C’est à la faveur d’une publication sur le site 91mobiles que l’on peut envisager le design du prochain OnePlus Nord CE 3. Si on en croit les rendus publiés, le mobile aurait de profils plutôt plats et angulaires, comme c’est le tendance en ce moment pour les mobiles de milieu de gamme. Il présenterait des bords d’écran extrêmement fins et un dos plutôt épuré. Il y aurait deux cercles alignés verticalement installés dans le coin supérieur à gauche pour intégrer les capteurs photo. La marque OnePlus serait visible au centre. Le bouton de mise en veille serait en opposition avec les deux boutons permettant de gérer le volume.

Le lancement du OnePlus Nord CE 3 est attendu pour le mois de juillet.