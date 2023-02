Les caractéristiques techniques du prochain OnePlus Nord 3 sont connues

Après le modèle le plus haut de gamme de la marque chinoise, le OnePlus 11, celle-ci devrait maintenant se concentrer sur le segment du milieu de gamme. Nous attendons notamment les modèles Nord CE 3 et Nord 3 d’ici les mois à venir. Pour le MWC, OnePlus exposera le OnePlus 11 mais présentera aussi un nouveau concept, ce qui l’aidera à attirer l’attention des médias et autres acteurs de ce marché. Cela signifie que les modèles de milieu de gamme seront annoncés un peu plus tard et donc disponibles dans les prochains mois.

OnePlus Nord 2

Quelle fiche technique est attendue ?

Les dernières rumeurs suffisamment sérieuses concernant le OnePlus Nord 3 font état de la présence d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Il s’agirait d’une dalle ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Cela permettrait au téléphone de gérer la fréquence la plus adaptée possible pour trouver le meilleur équilibre entre la fluidité et la consommation d’énergie. Le smartphone serait animé par un processeur MediaTek Dimensity 8100 Max. Il est possible que cela soit une puce MediaTek Dimensity 8200, nouvellement annoncée par le fondeur.

Quelle source d’alimentation et des composants partagés avec le OnePlus 11 ?

Le smartphone OnePlus Nord 3 aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh ou 4500 mAh, cela reste à confirmer. Il supporterait la charge à 100 watts, comme le OnePlus 11. Pour les photos et les vidéos, il serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement et certainement un modèle Sony IMX890 que l’on trouve aussi à l’arrière du OnePlus 11 et du Oppo Find N2 Flip, par exemple. Il serait accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Un troisième objectif serait présent sans que l’on sache de quel modèle et de quel type il s’agit. La caméra à selfie serait de 32 mégapixels, à l’avant.