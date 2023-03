MWC 2023 : OnePlus dévoile son concept de smartphone avec un système de refroidissement innovant et étonnant

OnePlus avait annoncé qu’il présenterait un nouveau concept de smartphone lors du MWC 2023 de Barcelone. Ce fût bien le cas puisque la marque a pu exposer son modèle qui veut répondre à la problématique de la chauffe des téléphones. En effet, les smartphones proposent aujourd’hui des puissances de calcul phénoménales qui peuvent parfois rivaliser avec les ordinateurs. La demande croissante de performances fait face à un défi de taille : celui de proposer des solutions de refroidissement capables de maintenir la puissance du chipset. La surchauffe entraîne des baisses de performances. Pour pallier cela, il existe ce que l’on appelle le refroidissement passif et le refroidissement actif. La grande majorité des smartphones utilisent la première solution combinant plusieurs composants dont un caloduc et une plaque froide permettant de dissiper la chaleur. D’autres modèles, moins répandus, comme le Red Magic 8 Pro et ses petits frères, utilisent un ventilateur pour optimiser le refroidissement et c’est dans ce cas qu’on parle d’actions actives. Dans le cas d’une solution passive, pour aller plus loin, cela demande un épaississement ou un agrandissement de l’appareil alors que pour une solution active, les problèmes sont que le mobile est plus imposant, plus lourd et fait un bruit qui peut sérieusement gêner.

La solution OnePlus : l'Active CryoFlux

OnePlus a donc développé le système Active CryoFlux qu’elle a intégré dans le concept de smartphone exposé au MWC 2023 sur son stand. Le système Active CryoFlux est composé de deux micropompes piézoélectriques reliées à des canalisations intégrées entre deux diaphragmes. La micropompe permet de faire circuler le liquide cryogénique à travers le circuit permettant ainsi d’évacuer la chaleur produite par le chipset. Cette solution permet de garder la même épaisseur et le même poids ou presque que le modèle original, sans nuisance sonore. OnePlus promet une baisse jusqu’à 2,1 degrés, ce qui peut suffire pour limiter la surchauffe et/ou améliorer les fréquences d’images et permettre aux composants de s’exprimer pleinement. Pour son smartphone concept, OnePlus a donc utilisé le design de son modèle phare, le OnePlus 11.

Un design particulièrement réfléchi et très joli

Le OnePlus 11 Concept propose donc un dos très original. Il est en verre et fait penser à un modèle clairement futuriste. Lorsque le système Active CryoFlux est activé, la coque arrière s’anime et on peut voir le liquide cryogénique parcourir les différentes lignes des canalisations. Cela donne l’effet de vaisseaux sanguins qui récupèrent la chaleur dans la zone du chipset pour la refroidir.

En outre, OnePlus a réussi à proposer une gravure très spéciale « Guilloché », au niveau de son bloc de capteurs photo. Un halo lumineux s’anime autour des caméras lorsque le système Active CryoFlux est activé. Cela se produit automatiquement lorsqu’un seuil de température est dépassé déclenchant alors les micropompes.