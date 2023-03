Bon plan irrésistible : un nouveau forfait maxi data à seulement 15,99 €/mois chez RED by SFR !

C'est assurément l'une des meilleures offres mobiles du marché, spécialement conçue pour les datavores : chez RED by SFR, le forfait mobile 200 Go affiche un prix imbattable à moins de 16 €/mois ! Cerise sur le gâteau : en ce moment, l'opérateur au carré vert vous fait bénéficier d'une super remise sur l'achat de votre nouveau smartphone. Et si vous en profitiez pour vous faire plaisir avec le dernier-né de chez Xiaomi, le très attendu Xiaomi 13 ? LesMobiles.com vous dit tout dans cet article !

Nouveau chez RED : découvrez vite ce forfait 200 Go complet et modulable à prix canon !

Décidément, RED by SFR n'en finit pas de nous surprendre avec des offres toujours plus attractives. L'opérateur vient de lancer un irrésistible forfait mobile dédié aux plus connectés d'entre nous, incluant une belle enveloppe data de 200 Go utilisable en France Métropolitaine sur le réseau 4G de SFR. En Europe et en Outre-Mer, vous pourrez profiter de tous vos usages web en toute sérénité, grâce aux 24 Go de données mobiles inclus.

Et ce n'est pas tout ! Gardez le contact avec vos proches : les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que depuis l'Union Européenne.

Le prix de ce maxi forfait mobile ? Seulement 15,99 €/mois ! En ce moment, la carte SIM d'une valeur de 10 € vous est offerte.

RED by SFR vous permet également de booster votre forfait à prix mini :

passez à la vitesse supérieure grâce à l'option 5G pour seulement 3 €/mois ;

gonflez votre enveloppe data à l'étranger en passant à 30 Go dans l'Union Européenne et 20 Go (décomptés des 30 Go) depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre, pour 5 €/mois.

Cette incroyable série limitée est sans engagement. Mais, à ce prix-là, on doute que vous ayez envie d'en changer !

Bon plan supplémentaire : le Xiaomi 13 est à prix promo avec votre forfait !

Qui dit forfait mobile d'exception, dit nécessairement smartphone d'exception. Cela tombe bien : le nouveau Xiaomi 13 dévoilé par le géant de la tech chinois fin février est déjà en promo chez RED. En effet, en souscrivant un forfait RED sans engagement, vous bénéficiez d'une remise de 70 € sur ce petit bijou de technologie, soit un prix de 929 € au lieu de 999 €. Si vous êtes déjà client RED, profitez d'une remise supplémentaire de 100 € et recevez Xiaomi 13 chez vous pour seulement 829 € !

Ce smartphone haut de gamme affiche des caractéristiques techniques de haute volée :

un design élégant avec une conception polie à bords plats, un châssis métallique vertical, un boîtier ultra-fin et une coque arrière légèrement incurvée ;

un écran E6 AMOLED HDR Pro 6,36 pouces ;

une puce ultra-puissante, la Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm ;

un système de caméra professionnel co-conçu avec Leica pour faire de chaque photo un véritable chef-d'œuvre (caméra principale 50 MP Super Pixel 4-en-1, téléobjectif avec capteur 10 MP, objectif ultra grand-angle 12 MP, système de stabilisation HyperOIS, etc.) ;

une autonomie prolongée grâce à sa batterie 4 500 mAh avec charge rapide ;

grâce à sa batterie 4 500 mAh avec charge rapide ; etc.

Profitez vite de l'offre promotionnelle chez RED by SFR pour découvrir tous les atouts de ce super smartphone nouvelle génération !